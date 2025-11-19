Znakovi Zodijaka koji su majstori pasivne agresije

Svi poznajemo osobu koja nikada neće povisiti ton, ali će vam svoje nezadovoljstvo jasno dati do znanja hladnom tišinom ili sarkastičnim komentarom.

Dok neki ljudi probleme rješavaju direktnom konfrontacijom, drugi biraju suptilniji, zaobilazni put.

Astrologija nam otkriva da sklonost takvom ponašanju može biti zapisana u zvijezdama, a ovi su horoskopski znakovi pravi majstori pasivne agresije.

Rak

Emotivni Rakovi doživljavaju svaku kritiku vrlo lično, a kada su povrijeđeni, povlače se u svoj oklop.

Umjesto da vam kažu što ih muči, komuniciraće kroz duboke uzdahe, sjetne poglede i kratke, jednosložne odgovore.

Na pitanje šta nije u redu, reći će "ništa", ali njihov ton i govor tijela otkrivaju sasvim drugačiju priču.

D‌jevica

D‌jevice rijetko pokazuju otvoreno nezadovoljstvo, ali pasivna agresija im dolazi prirodno kada ih nešto duboko frustrira.

Umjesto da direktno kažu što misle, posegnuće za suptilnim komentarima o tome kako bi se nešto "možda moglo bolje" ili će jednostavno naglasiti svaki vaš propust.

Tišina i suptilno prevrtanje očima njihovo su najjače oružje.

Vaga

Vage ne vole sukobe, pa se pasivna agresija javlja kao njihov odbrambeni mehanizam.

Kada su povrijeđene ili nezadovoljne, izgledaće savršeno smireno, ali će vas kazniti hladnim tonom i odmjerenim distanciranjem.

Umjesto da razgovaraju, posegnuće za tihim ignorisanjem i "slučajnim" zaboravljanjem dogovora, prenosi Indeks.