Mladi Mjesec u Škorpiji: Evo koji znakovi očekuju velike promjene

Ovo je idealno vrijeme za rješavanje problema, bilo da se radi o finansijama ili ličnim odnosima, a saznajte šta očekuje svaki horoskopski znak.

Mladi Mjesec u Škorpiji: Intenzivna energija i istine

Predstojeći mladi Mjesec u Škorpiji donosi intenzivnu energiju koja nas podstiče na suočavanje s istinama koje smo izbjegavali. Ovaj moćni lunarni događaj svoj vrhunac dostiže 19. novembra u 22:47 po pacifičkom vremenu (što je 20. studenog u 7:47 ujutro po srednjeevropskom vremenu).

Poznati astrolog Kajl Tomas objašnjava: "Mladi Mjesec ne samo da donosi nešto svježe i novo u naše živote, već nam pruža priliku da svjesno iskoristimo njegovu energiju za izgradnju novih obrazaca i planova".

Budući da se ovaj mladi Mjesec nalazi u vodenom znaku Škorpije, njegov uticaj biće najsnažniji na područjima intimnosti, seksualnosti, zajedničkih resursa i ulaganja.

Finansije i lični odnosi: Vrijeme za rješavanje problema

"Mladi Mjesec u Škorpiji usmjerava našu pažnju na način na koji dijelimo resurse s drugim ljudima", pojašnjava Tomas. "Ključno je uspostaviti ravnotežu između onoga što dajemo i onoga što primamo. Pruža nam se prilika da ispravimo sve neravnoteže." Ovo je idealno vrijeme za rješavanje problema, bilo da se radi o finansijama ili ličnim odnosima.

Neočekivani izazovi i promjene

Tomas upozorava da ovaj mladi Mjesec donosi i neke komplikovane astrološke aspekte.

"Mlad Mjesec je u konjunkciji s Merkurom, što nam može pomoći u usklađivanju misli i osjećaja", kaže on, što znači da ćemo imati snažnu potrebu za komunikacijom i povezivanjem. Međutim, Uran će biti u egzaktnoj opoziciji s mladim Mjesecom, što može donijeti šokantne vijesti, neočekivane izazove ili čak nezgode, terajući nas na brze promjene u nedjeljama koje dolaze.

Lični i profesionalni rast: Iskoristite prilike

Ipak, mlad Mjesec je takođe u povoljnom astrološkom aspektu (velikom vodenom trigonu) sa Saturnom i Neptunom u Ribama te Jupiterom u Raku.

"Ovo stvara izvanredne prilike za lični i profesionalni rast", ističe Tomas. To znači da, uprkos mogućim iznenađenjima, možete osjetiti kako se približavate ostvarenju svojih najdubljih želja. "Bilo bi korisno osloniti se na saosjećanje, emocije, intuiciju i velikodušnost", savjetuje. U nastavku pročitajte kako će mlad Mjesec u Škorpiji uticati na vaš horoskopski znak.

Uticaj na svaki horoskopski znak

Ovan

Vrijeme je da preispitate svoje najvažnije odnose. "Kako mlad Mjesec energizuje vaš sektor zajedničkih resursa i intimnosti, mogli biste pregovarati o novom načinu funkcionisanja u partnerstvu", objašnjava Tomas. U ovom periodu mogli biste da dođete i do dodatnog izvora prihoda.

Bik

Za vas je sve u znaku partnerstva. Prema Tomasu, kako se mlad Mjesec izjednačava s vašim poljem odnosa, mogli biste da donesete odluku o zajedničkom životu, dugoročnom obećanju ili, pak, o raskidu veze. Timski rad i saradnja donose vam velike koristi.

Blizanci

Pripremite se na gužvu. Tomas objašnjava da mlad Mjesec pali vaš sektor produktivnosti, pa očekujte lavinu aktivnosti u svojoj svakodnevnoj rutini. Potrudite se sada da uspostavite najbolju moguću ravnotežu između poslovnog i privatnog života. Ovo je takođe sjajno vrijeme za traženje novog posla ili preuzimanje važnih projekata.

Rak

Romantika je definitivno u vazduhu. Dok vam se mlad Mjesec prekrasno osmjehuje, pripremite se na plamen u svom srcu. Tomas ističe da će vam izlasci, udvaranje, zabava, hobiji i kreativnost biti na prvom mjestu. Ovo naziva "jednim od najznačajnijih perioda u godini" za slobodne Rakove. Zauzeti mogu ponovo da rasplamsaju stare strasti.

Lav

Udobno se smjestite. Vrijeme je da se ugnijezdite kod kuće. Tomas pojašnjava da mlad Mjesec energizuje vaše polje porodice i doma, pa biste mogli da se preselite ili preuredite svoj životni prostor. Moguće je da ćete više vremena provoditi s porodicom ili pomoći nekom od članova.

Djevica

Ovo je odlično vrijeme za vašu kreativnost. Mlad Mjesec će da podstakne vaš sektor komunikacije i učenja. Tomas kaže da ne samo da ćete moći da preuzmete važne inicijative u pisanju, govoru ili marketingu, već ćete imati strastvenu viziju koju želite da podijelite sa svijetom. Mogli biste da se odlučite i na kratko putovanje.

Vaga

Novac vam je uvijek u fokusu, ali Tomas kaže: "Nadolazeći mlad Mjesec mogao bi još više da vas motiviše!". Moguća je ponuda za novi posao, povišica, dodatni posao ili novi klijent. Fokusirajte se na finansije i razmislite kako možete da izgradite veće bogatstvo u godini koja dolazi.

Škorpija

Ovo je vaše vrijeme! Kako mlad Mjesec pada u vaš znak, otvaraju vam se vrata za ostvarenje vaših najvećih ličnih ciljeva i želja, objašnjava Tomas. Razmislite o obrascima koje želite da izgradite u narednoj godini i krenite prema njima odmah. Svemir radi u vašu korist.

Strijelac

Tomas savjetuje da usporite tokom ovog mladog Mjeseca. Vrijeme je za opuštanje, samoću i ugađanje sebi. Osjećaćete se pomalo iscrpljeno, pa ćete željeti da se povučete i napunite baterije. Nemojte se forsirati – prepustite se i pratite tok. Ovo je sjajno vrijeme za sanjarenje i brigu o mentalnom zdravlju.

Jarac

Vrijeme je da zablistate! Prema Tomasu, mlad Mjesec unosi živost u vaš društveni život, pa ćete jedva čekati svima da pokažete koliko ste privlačni i popularni. Umrežavanje, posećivanje događaja ili čak onlajn upoznavanje sada su vam izuzetno srećni, zato se povežite s ljudima i zabavite.

Vodolija

Posegnite za sljedećom velikom prekretnicom. Mlad Mjesec obasjava vrhunac vašeg neba, pa ćete, kako kaže Tomas, biti fokusirani na svoje ambicije i karijeru. U ovom periodu mogla bi da se pojavi ponuda za unapređenje ili novi posao. Mogli biste da budete i nagrađeni za dobro obavljen posao.

Ribe

Vrijeme je da otvorite svoj um. Kako mlad Mjesec energizuje vašu zonu širenja, osjećaćete se spremnima da istražite sve što život nudi, ističe Tomas. Neki od vas mogli bi da se odluče na putovanje ili povratak obrazovanju. Takođe, mogli biste da osjetite pojačanu duhovnu povezanost, prenosi B92.