Logo
Large banner

Generisani video nasmijao mnoge: Mačka svira instrumente i nervira vlasnicu

19.11.2025

07:29

Komentari:

0
Генерисани видео насмијао многе: Мачка свира инструменте и нервира власницу
Foto: Printscreen/TikTok

Upotreba alatki vještačke inteligencije ne mora nužno biti mračna. Generisani snimak mačke koja svira instrumente i ometa vlasnicu dobio je skoro 800.000 lajkova.

Video koji prikazuje mačku koja razigrano svira instrumente poput violine, gajdi i bubnjeva na verandi, dok je frustrirana žena grdi da prestane sa bukom nasmijao je milione ljudi.

Upotreba generisanih video snimaka često je predmet osuda, ali ovaj video nasmijao je mnoge bez ikakvih osuda.

Podijeli:

Tagovi:

Vještačka inteligencija

video

mačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Слика Густава Климта продата за рекордних 236,4 милиона долара у Њујорку

Kultura

Slika Gustava Klimta prodata za rekordnih 236,4 miliona dolara u Njujorku

2 h

0
Зашто је јуче све пукло? Стигло појашњење

Svijet

Zašto je juče sve puklo? Stiglo pojašnjenje

2 h

0
Ово ће бити најбогатији знак у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo će biti najbogatiji znak u 2026. godini

2 h

0
Гаси се струја у 15 улица и једном насељу у Бањалуци

Banja Luka

Gasi se struja u 15 ulica i jednom naselju u Banjaluci

4 h

0

Više iz rubrike

Ово ће бити најбогатији знак у 2026. години

Zanimljivosti

Ovo će biti najbogatiji znak u 2026. godini

2 h

0
Децембар доноси финансијско обиље овим знаковима

Zanimljivosti

Decembar donosi finansijsko obilje ovim znakovima

14 h

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Svaki horoskopski znak ima skriveni strah, saznajte koji je vaš

16 h

0
Непалац се вратио кући у великом стилу

Zanimljivosti

Nepalac radio u čistoći na Balkanu: Vratio se kući kao bogataš, pogledajte doček

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

05

ATV saznaje: Pronađeno zapaljeno vozilo i tijelo pljačkaša, aktivan i MUP Srpske

10

05

U Pekingu predstavljeni industrijski sektori i sistem obrazovanja kadrova iz BiH

10

01

Nakon zabrane telefona u hrvatskoj školi: Nastavnici kažu - promjena se već vidi

09

53

Trišić Babić: Stabilna i dogovorom uređena BiH je jedini put da zemlja krene naprijed

09

52

Snijeg izazvao probleme: Oko 5.000 stanovnika lučanskih sela nema struju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner