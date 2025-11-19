Generisani video nasmijao mnoge: Mačka svira instrumente i nervira vlasnicu

Upotreba alatki vještačke inteligencije ne mora nužno biti mračna. Generisani snimak mačke koja svira instrumente i ometa vlasnicu dobio je skoro 800.000 lajkova.

Video koji prikazuje mačku koja razigrano svira instrumente poput violine, gajdi i bubnjeva na verandi, dok je frustrirana žena grdi da prestane sa bukom nasmijao je milione ljudi.

Upotreba generisanih video snimaka često je predmet osuda, ali ovaj video nasmijao je mnoge bez ikakvih osuda.