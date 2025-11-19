Slika Gustava Klimta prodata za rekordnih 236,4 miliona dolara u Njujorku

Slika "Portret Elizabet Lederer" Gustava Klimta prodata je za rekordnih 236,4 miliona dolara na aukciji, čime je postala drugo najskuplje umjetničko djelo ikada prodato na aukciji i najskuplje djelo moderne umjetnosti ponuđeno na javnoj prodaji.

Ovo ulje na platnu, visoko gotovo dva metra, naslikao je austrijski umjetnik između 1914. i 1916. godine, prikazavši mladu nasljednicu Elizabet Lederer ogrnutu kineskim ogrtačem, piše danas "Gardijan".

Na aukciji u utorak uveče, šest ponuđača nadmetalo se dvadesetak minuta, a aukcijska kuća Sotbis nije otkrila identitet kupca.

Sliku su tokom Drugog svjetskog rata ukrali nacisti i gotovo je bila uništena u požaru, ali je 1948. godine vraćena Elizabetinom bratu Erihu, koji je bio čest motiv u djelima Egona Šilea, Klimtovog prijatelja.

Republika Srpska Karan u Banjaluci sa studentima o ustavnom položaju Republike Srpske u dejtonskoj BiH

U njegovom vlasništvu ostala je do 1983. godine, kada ju je prodao, dve godine prije smrti.

Slika je jedan od svega dva Klimtova cjelovita portreta koji se još nalaze u privatnom vlasništvu.

Očekivalo se da bi cijena djela mogla da iznosi više od 150 miliona dolara, ali je na aukciji nadmašila sva predviđanja.

Prodaja "Portreta Elizabet Lederer" postavila je novi rekord za Klimta, premašivši cijenu od 108 miliona dolara postignutu 2023. godine za "Damu sa lepezom".

Najskuplje umjetničko djelo ikada prodato na aukciji ostaje Da Vinčijev "Spasitelj svijeta", koji je 2017. godine dostigao cijenu od 450,3 miliona dolara.