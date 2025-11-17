Umro čuveni tekstopisac

Izvor:
Telegraf
17.11.2025
10:04
Komentari:0
Žan-Maks Rivijer, čuveni francuski tekstopisac, koji je sarađivao sa estradnim zvijezdama kao što su Brižit Bardo, Dalida, Žilijet Greko, Fransoaz Ardi, Frans Gal, Silvi Vartan ili Serž Ređani, preminuo je u gradu Rojanu na jugu Francuske u 88. godini, saopštila je njegova porodica.
Sa kompozitorom Žerarom Buržoom, sa kojim je sarađivao tokom 1960-ih i 1970-ih, Žan Maks Rivijer napisao je 1962. godine za Brižit Bardo hit-pesme "La Madrague" i "Se rigolo", podsjeća dnevnik Figaro.
Brojne hitove koje su potpisali Rivijer i Buržoa izvodile su, između ostalih zvijezde francuske šansone Žilijet Greko, Frans Gal, Silvi Vartan, Mišel Delpeš, Dalida i grupa Le kompanjon de la šanson.
Žan-Maks Rivijer bio je i dugogodišnji član upravnog odbora francusko Društva za zaštitu autorskih prava autora i kompozitora SACEM.
(telegraf)
Zanimljivosti
24 min0
Društvo
27 min0
Hronika
30 min0
Scena
30 min0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
04
09
58
09
55
Trenutno na programu