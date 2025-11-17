Logo
Large banner

Umro čuveni tekstopisac

Izvor:

Telegraf

17.11.2025

10:04

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Žan-Maks Rivijer, čuveni francuski tekstopisac, koji je sarađivao sa estradnim zvijezdama kao što su Brižit Bardo, Dalida, Žilijet Greko, Fransoaz Ardi, Frans Gal, Silvi Vartan ili Serž Ređani, preminuo je u gradu Rojanu na jugu Francuske u 88. godini, saopštila je njegova porodica.

Sa kompozitorom Žerarom Buržoom, sa kojim je sarađivao tokom 1960-ih i 1970-ih, Žan Maks Rivijer napisao je 1962. godine za Brižit Bardo hit-pesme "La Madrague" i "Se rigolo", podsjeća dnevnik Figaro.

Brojne hitove koje su potpisali Rivijer i Buržoa izvodile su, između ostalih zvijezde francuske šansone Žilijet Greko, Frans Gal, Silvi Vartan, Mišel Delpeš, Dalida i grupa Le kompanjon de la šanson.

Žan-Maks Rivijer bio je i dugogodišnji član upravnog odbora francusko Društva za zaštitu autorskih prava autora i kompozitora SACEM.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

preminuo

Pisac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење

Zanimljivosti

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

24 min

0
Ко може да ублажи правила поста? Отац Арсеније открива која правила треба да слиједимо

Društvo

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

27 min

0
Нова несрећа: Тинејџер (16) колима се закуцао у дрво, задобио тешке повреде главе!

Hronika

Nova nesreća: Tinejdžer (16) kolima se zakucao u drvo, zadobio teške povrede glave!

30 min

0
Митровић најавио чишћење на Пинку: Накотило се много паразита

Scena

Mitrović najavio čišćenje na Pinku: Nakotilo se mnogo parazita

30 min

0

Više iz rubrike

Лабубу лутке стижу на филмско платно

Kultura

Labubu lutke stižu na filmsko platno

2 h

0
Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Kultura

Poljski muzej poziva Roberta de Nira da pogleda portret svog dvojnika

2 d

0
Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

Kultura

Nova pravila za žiri koji odučuje o dodjeli Oskara

3 d

0
Banski dvor, Banjaluka, Banja Luka

Kultura

Izložba "Ivo Andrić i Italija – dokumenta"

4 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Kazna Vukaliću najstroža u istoriji Kantonalnog suda u Bihaću

10

14

Najčešće greške zbog kojih vam se kiseli kupus kvari

10

04

Umro čuveni tekstopisac

09

58

Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

09

55

Ko može da ublaži pravila posta? Otac Arsenije otkriva koja pravila treba da slijedimo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner