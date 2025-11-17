Umro čuveni tekstopisac

Žan-Maks Rivijer, čuveni francuski tekstopisac, koji je sarađivao sa estradnim zvijezdama kao što su Brižit Bardo, Dalida, Žilijet Greko, Fransoaz Ardi, Frans Gal, Silvi Vartan ili Serž Ređani, preminuo je u gradu Rojanu na jugu Francuske u 88. godini, saopštila je njegova porodica.

Sa kompozitorom Žerarom Buržoom, sa kojim je sarađivao tokom 1960-ih i 1970-ih, Žan Maks Rivijer napisao je 1962. godine za Brižit Bardo hit-pesme "La Madrague" i "Se rigolo", podsjeća dnevnik Figaro.

Brojne hitove koje su potpisali Rivijer i Buržoa izvodile su, između ostalih zvijezde francuske šansone Žilijet Greko, Frans Gal, Silvi Vartan, Mišel Delpeš, Dalida i grupa Le kompanjon de la šanson.

Žan-Maks Rivijer bio je i dugogodišnji član upravnog odbora francusko Društva za zaštitu autorskih prava autora i kompozitora SACEM.

