Novi skandal u Luvru: Prevarili obezbjeđenje

Izvor:

Agencije

17.11.2025

09:58

Нови скандал у Лувру: Преварили обезбјеђење
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Dva belgijska TikTokera, poznata po svojim podvalama na društvenim mrežama, uspjeli su u petak, 14. novembra, da okače svoje portrete u muzeju Luvr blizu slike Mona Lize, a obezbjeđenje nije reagovalo.

Prema pisanju portala BfM, influenseri, koji imaju više od 48.000 pratilaca na Tik Toku, rekli su da su sutradan dobili poruku da su slike još uvijek okačene u muzeju.

Oni su za francuski portal objasnili kako su okačili fotografije i naveli da su imali unapred smišljen plan."Znali smo da će obezbjeđenje biti jako, pa smo napravili Lego okvir koji smo mogli da odvojimo i ponovo pričvrstimo unutra. Sve dijelove smo stavili u torbu za kupovinu", objasnio je jedan od influensera.

Nekoliko minuta kasnije, oni su završili svoj izazov i bez ikakvih problema izašli iz muzeja usput praveći selfi fotografije.

@neal_senne Ons Schilderij In Louvre Hangen 🖼️🇫🇷 #fyp #fy #voorjou #foryou #viral ♬ origineel geluid - Neal & Senne

Kako se navodi ova šala, mjesec dana nakon pljačke Luvra izazvala je novu zabrinutost zbog bezbjednosnih propusta u muzeju.

U izvještaju objavljenom 6. novembra, Revizorski sud je osudio bezbjednosne nedostatke muzeja, ukazujući na prisustvo premalog broja nadzornih kamera i "kašnjenje" koje je uprava napravila u postavljanju sigurnosne opreme.

Muzej Luvre, navodi se, "dao je prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama na štetu održavanja i renoviranja zgrada i tehničkih instalacija, posebno bezbjednosnih sistema", napisao je Revizorski sud.

Tagovi:

Luvr

prevara

influenseri

