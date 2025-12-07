Došao da popravi kablovsku, pa poginuo u bizarnoj nesreći

Jedan radnik poginuo je u petak u Grockoj, dok je radio na održavanju telekomunikacione kablovske mreže, saznaje "Telegraf".

Nesreća se desila na Smederevskom putu.

Kako saznaje pomenuti portal, nesrećni radnik M. I. (57) nalazio se na stubu.

Tu se nalazio i kamion, kojim je upravljao M. L. (49).

Dok je vozio, M. L. je zakačio kablove, koje je vozilom povukao sa stuba i tom prilikom radnik je pao.

Preminuo je na licu mjesta.