Došao da popravi kablovsku, pa poginuo u bizarnoj nesreći

Izvor:

Telegraf

07.12.2025

22:31

Дошао да поправи кабловску, па погинуо у бизарној несрећи

Jedan radnik poginuo je u petak u Grockoj, dok je radio na održavanju telekomunikacione kablovske mreže, saznaje "Telegraf".

Nesreća se desila na Smederevskom putu.

Kako saznaje pomenuti portal, nesrećni radnik M. I. (57) nalazio se na stubu.

Tu se nalazio i kamion, kojim je upravljao M. L. (49).

Dok je vozio, M. L. je zakačio kablove, koje je vozilom povukao sa stuba i tom prilikom radnik je pao.

Preminuo je na licu mjesta.

nesreća

tragedija

