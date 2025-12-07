Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

Fudbaleri Vojvodine iznenadili su Crvenu zvezdu na Marakani i uspjeli da zabilježe minimalnu pobjedu golom Njegoša Petrovića u 54. minutu susreta.

Tako su Novosađani došli do drugog trijumfa u samo mjesec dana nad crveno-bijelima iz Beograda.

Svijet Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

Pričao je Vladan Milojević poslije utakmice o kadrovskim problemima i istakao da je ostao bez igrača.

Vidno je bilo da Nemanje Radonjića nije bilo u protokolu, a on je poslije u izjavi za medije otkrio da krilnog fudbalera vjerovatno nećemo vidjeti do kraja sezone na terenu.

Turbulentan je period za Radonjića u posljednjih nekoliko dana, prvo je bio suspendovan zbog nediscipline, pa je potom vraćen u tim.

Hronika Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

Sada, prema riječima Vladana Milojevića, neće igrati do završetka aktuelne sezone.

"Nećemo ga vidjeti, ja mislim do kraja prvenstva", rekao je Milojević kratko, prenosi "Telegraf".