Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

Večeras je u Kenedi centru u Vašingtonu održan žrijeb za Svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će se igrati 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Dosad su plasman na prvi Mundijal sa 48 učesnika obezbijedile 42 reprezentacije. Preostalih šest učesnika biće poznato u martu naredne godine, kada su na programu mečevi evropskog i interkontinentalnog baraža.

Pred današnji žrijeb u Vašingtonu učesnici Mundijala su, tradicionalno, na osnovu plasmana na Fifinoj rang-listi bili razvrstani u četiri šešira.

Izuzetak su tri domaćina (SAD, Kanada i Meksiko) koja su dobila mjesta u prvom šeširu sa najkvalitetnijim nacionalnim timovima. Radi rasporeda odigravanja utakmica, njima su dirigovano dodijeljene i pozicije u unapred određenim grupama - A1 za Meksiko, B1 za Kanadu i D1 za SAD.

Reprezentacije koje će se kroz evropski i interkontinentalni baraž naknadno plasirati na Svjetsko prvenstvo popuniće mjesta u grupama kao pripadnice četvrtog šešira, bez obzira na to kako se kotiraju na FIFA rang-listi.

Grupe su, kao i uvijek, biti formirane nasumičnim odabirom po jednog tima iz svakog od četiri šešira. U istoj grupi ne mogu se naći dvije reprezentacije iz iste konfederacije, a izuzetak od tog pravila su samo članice UEFA, odnosno evropske selekcije.

Srbija neće igrati na narednom Svjetskom prvenstvu. BiH će, ukoliko se plasira na Mundijal kroz baraž, igrati u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Hrvatska je izvukla Englesku, Panamu i Ganu.

Žrijebu su prisustvovali Donald Tramp, američki predsjednik, Mark Karni, premijer Kanade i Klaudija Šejnbaum, predsjednica Meksika.

Kuglice u Kenedi centru u Vašingtonu izvlačili su Vejn Grecki, Eron Džadž, Šekil O'Nil i Tom Brejdi.

Sastav grupa

Grupa A: Meksiko, Južna Koreja, Južnoafrička Republika, pobjednik baraža Danska-Sjeverna Makedonija/Češka-Irska

Grupa B: Kanada, Švajcarska, Katar, pobjednik baraža BiH-Vels/Italija-Sjeverna - Irska

Grupa C: Brazil, Maroko, Škotska, Haiti

Grupa D: SAD, Australija, Paragvaj, pobjednik baraža Turska-Rumunija/Slovačka-samoproglašeno Kosovo

Grupa E: Njemačka, Ekvador, Obala Slonovače, Kurasao

Grupa F: Nizozemska, Japan, Tunis, pobjednik baraža Ukrajina-Švedska/Poljska-Albanija

Grupa G: Belgija, Iran, Egipat, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Urugvaj, Saudijska Arabija, Zelenorstva ostrva

Grupa I: Francuska, Senegal, Norveška, pobjednik baraža Irak/Bolivija/Surinam

Grupa J: Argentina, Austrija, Alžir, Jordan

Grupa K: Portugal, Kolumbija, Uzbekistan, Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Panama, Gana

Najveća planetarna fudbalska smotra na programu je od 11. juna do 19. jula 2026. godine. Status domaćina imaće 16 gradova iz tri spomenute sjevernoameričke države.

Nakon grupne faze, timovi koji budu uspjeli da se plasiraju nastaviće takmičenje u nokaut fazi, koja počinje sa 32 ekipe.

Tokom nokaut runde slijede osmina finala, četvrtfinale, polufinale i na kraju finale turnira.

Svjetsko prvenstvo će se igrati od 11. juna do 19. jula 2026. godine.