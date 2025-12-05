Vlahović se oglasio iz bolnice nakon operacije u Londonu

U manje od sedmicu dana vidjeli smo kako dva jedna od najvažnijih igrača Juventusa doživljavaju povrede zbog kojih su morali na operacije.

Prvo je Dušan Vlahović tokom vikenda zadobio tešku povredu aduktornog mišića, a zatim je tri dana kasnije Federiko Gati povrijedio meniskus u kolenu.

Pobjede u obje utakmice bile su pozitivne, ali su povrede bacile sjenku na svaki od tih trijumfa. A sada imamo i predstavu o tome koliko će otprilike obojica biti van terena.

''U roku od nekoliko sati u četvrtak, i Gati i Vlahović podvrgnuti su operacijama zbog svojih povreda'', saopštio je Juventus.

Obje operacije ocenjene su kao uspješne – Gati je operisan u Nantu, u Francuskoj, dok je Vlahović zahvat obavio u Londonu nakon konsultacija u Engleskoj dan ranije. Oba igrača bi trebalo da počnu oporavak u narednom danu ili dva po povratku u Torino.

Kada je riječ o vremenu oporavka, to izgleda otprilike ovako: Gati će biti van terena oko mjesec dana ako ne bude komplikacija. Vlahović, pak, biće na pauzi mnogo duže, uz očekivani period oporavka od 14 do 16 sedmica, prenosi Sportal.

Ako se Gati vrati onoliko brzo koliko se očekuje, to ga stavlja na put povratka početkom ili sredinom januara. Međutim, Vlahovićev status verovatno neće biti poznat do ranog proljeća u martu. S obzirom na to da je bio daleko najbolja opcija Juventusa na poziciji klasične devetke i za Igora Tudora i za Lučana Spaletija, to je težak udarac za ekipu koja se i dalje muči da redovno postiže golove.

Šta su opcije za Juve

Sa Gatijem van stroja u narednih mjesec dana, Juventus će i dalje biti u situaciji jako tanke rotacije bar još jednu ili dvije utakmice. Danijele Rugani izgleda kao sljedeći štoper koji će se u potpunosti oporaviti, dok bi Gleison Bremer trebalo da se vrati poslije sopstvene operacije meniskusa negde sredinom ili krajem decembra.

Kada je riječ o napadačkoj poziciji, prilično je jasno: sada je vrijeme da Juventus zaista vidi šta ima u Džonatanu Dejvidu i Loisu Opendi – i za bližu i za dalju budućnost. Vlahović se neće vratiti do marta nakon operacije, tako da je sada na Dejvidu i Opendi da iskoriste ovu priliku sa velikim Srbinom van terena i povećanom minutažom koja iz toga proizilazi.

Vlahović se oglasio uz ilustraciju Gokua i poruku da je sve dobro prošlo.

''Operacija je prošla uspešno! Hvala svima na brižnim porukama i podršci. Volim vas i vidimo se uskoro'', napisao je Vlahović.