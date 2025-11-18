Logo
Juve sprema plan bez Vlahovića

18.11.2025

11:16

Komentari:

0
Јуве спрема план без Влаховића
Foto: Tanjug/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

Juventus bi u Firenci mogao da zaigra bez Dušana Vlahovića, koji je zbog zatezanja mišića propustio utakmicu Srbije sa Letonijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Zbog toga se torinski klub još snažnije oslanja na svog "broja 10", Kenana Jildiza, koji će duel Španija – Turska presjedeti na klupi kako bi se odmorio pred martovske baraže za Mundijal.

Selektor Turske Vinčenco Montela namjerno ga je poštedio kako bi ga fizički i mentalno osvježio, što je dobra vijest za Juventus uoči teškog niza mečeva — od derbija sa Fiorentinom do gostovanja u Bodeu u Ligi šampiona.

Spaleti gradi tim oko Jildiza

Trener Juvea Lučano Spaleti namjerava da zaključno sa zimom postavi igru oko 20-godišnjeg ofanzivca, čija kreativnost sve više postaje ključna.

Jildiz ove sezone ima tri gola, a Spaleti očekuje da mladi turski reprezentativac počne da odlučuje i "teške" utakmice.

Sve će zavisiti od procjene medicinskog tima u narednih 48–72 sata i forme igrača po povratku iz reprezentacija.

Juventus pokušao da vrati Jildiza ranije

Klub je posljednjih dana pokušao da ubrza Jildizev povratak u Torino, ali turski Savez nije dao zeleno svjetlo.

Dogovoreno je da Jildiz ostane u nacionalnom timu do utakmice sa Španijom, nakon čega odmah putuje u Torino i biće na treningu već u srijedu.

Pritisak i motivacija

Iako su pregovori o produžetku ugovora trenutno u zastoju, Jildiz želi da se potvrdi na terenu.

Nije postigao gol iz igre još od 16. oktobra, pa će duel sa Fiorentinom biti dodatna prilika da prekine post.

