Juve sprema plan bez Vlahovića

Juventus bi u Firenci mogao da zaigra bez Dušana Vlahovića, koji je zbog zatezanja mišića propustio utakmicu Srbije sa Letonijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.
Zbog toga se torinski klub još snažnije oslanja na svog "broja 10", Kenana Jildiza, koji će duel Španija – Turska presjedeti na klupi kako bi se odmorio pred martovske baraže za Mundijal.
Selektor Turske Vinčenco Montela namjerno ga je poštedio kako bi ga fizički i mentalno osvježio, što je dobra vijest za Juventus uoči teškog niza mečeva — od derbija sa Fiorentinom do gostovanja u Bodeu u Ligi šampiona.
Trener Juvea Lučano Spaleti namjerava da zaključno sa zimom postavi igru oko 20-godišnjeg ofanzivca, čija kreativnost sve više postaje ključna.
Jildiz ove sezone ima tri gola, a Spaleti očekuje da mladi turski reprezentativac počne da odlučuje i "teške" utakmice.
Sve će zavisiti od procjene medicinskog tima u narednih 48–72 sata i forme igrača po povratku iz reprezentacija.
Klub je posljednjih dana pokušao da ubrza Jildizev povratak u Torino, ali turski Savez nije dao zeleno svjetlo.
Dogovoreno je da Jildiz ostane u nacionalnom timu do utakmice sa Španijom, nakon čega odmah putuje u Torino i biće na treningu već u srijedu.
Iako su pregovori o produžetku ugovora trenutno u zastoju, Jildiz želi da se potvrdi na terenu.
Nije postigao gol iz igre još od 16. oktobra, pa će duel sa Fiorentinom biti dodatna prilika da prekine post.
