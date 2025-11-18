Piksi je trebalo da ostane selektor Srbije?!

Dragan Džajić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, izjavio je da bivši selektor "A" reprezentacije Dragan Stojković ne bi bio smijenjen da "orlovi" nisu doživjeli poraz u Leskovcu protiv Albanije.

Utakmica na "Dubočici" je praktično odredila sudbinu Srbije, kojoj su poslije toga ostale minimalne šanse da se plasira na Mundijal.

Stojkovića je u međuvremenu zamijenio Veljko Paunović, koji ne bi imao priliku za to samo da je ishod jednog meča bio drugačiji.

Džajić je osim o tome govorio i zbog čega Piksi nije smijenjen već poslije debakla protiv Engleske (0:5).

"Zbog te utakmice je i došlo do promjena selektora, ne bismo reagovali da se nije desio taj poraz. Nisam za to da se sijeku glave. Ono što se desilo protiv Engleske bilo je ružno, zaslužili smo sve kritike. Onda je došao meč sa Albanijom, znam koliko je naciji teško pao poraz, nama još više jer nas je mnogo koštao. Selektor je preuzeo odgovornost", rekao je Džajić u razgovoru za "Sportski žurnal".

