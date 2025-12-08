Preminuo književnik Dragan Vilić

Ovo je saopštilo Udruženje književnika Republike Srpske (UK RS), čiji je Vilić bio član.

''Dragan Vilić, rođen 1956. godine u Gacku, Bosna i Hercegovina. Od 1959. godine do 1992. živio je u Sarajevu. U Sjedinjenim Američkim Državama živio je od 2002. do 2021. godine, kada se sa suprugom vraća na Balkan i poslije pola godine lutanja balkanskim gudurama nalazi smiraj u podnožju planine Zlatibor u blizini Užica, gdje je do smrti živio sa suprugom, daleko od djece i unuke, koji su ostali u Americi'', javljeno je iz UK RS, uz napomenu da je objavio četiri romana, tri zbirke pripovjedaka i pet zbirki poezije, uz još nekoliko knjiga drugih žanrova, među kojima su drame, misli i zapisi.

Bio je, kako je rečeno u saopštenju, i član Udruženja književnika Srbije, Matice srpske, Društva književnika Vojvodine, Književnog kluba "Savez književnika u otadžbini i rasejanju" i Književnog kluba "Skadarlijska boemija".

''Pored objavljenih knjiga, njegovi radovi (poezija, proza, novinarski zapisi, kritike, recenzije) izlazili su u raznim književnim časopisima, novinama, zbirkama, kao što su Oslobođenje, zbornici Riječ, Svitak, te na nekim elektronskim sajtovima. Prije dolaska u Ameriku bio je dosta aktivan učesnik književnih manifestacija u Republici Srpskoj, BiH, gdje je jedno vrijeme bio osnivač i sekretar Prosvjete u Istočnom Sarajevu (Tadašnjem Srpskom Sarajevu)'', javljeno je u saopštenju UK RS.

Njegov književni rad, dodaje se u saopštenju, propratilo je nekoliko radio i TV kuća na kojima su emitovana njegova djela i intervjui sa njim.

''Sa povratkom iz inostranstva nastavlja sa promocijama, učešćima na književnim večerima i ostalim književnim aktivnostima širom Srbije i BiH'' stoji u saopštenju UK RS.