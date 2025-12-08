Ovo je djevojka koju je momak ostavio da se smrzne na planini: Kamera snimila kobne trenutke

Uspon para na vrh Grosglokner u Austriji, gdje je muškarac (39) navodno ostavio svoju djevojku (33) da se smrzne na smrt, uhvaćen je na kameri.

Fotografije prikazuju njihove lampe grupisane zajedno pod zvjezdanim nebom. A onda dok se jedna lampa sama penje uz planinu, baterija ženske lampe se na kraju isprazni. Kamera je takođe snimila helikopter koji traga za parom među snežnim vrhovima i spasioce koji se penju uz sniježne padine.

Slučaj koji je uznemirio javnost u Austriji, privukao je pažnju i svjetskih medija. Sve se dogodilo 18. januara ove godine, kada su muškarac i djevojka krenuli na planinarenje na Grosglokner visok 3.798 metara, najviši vrh u Austriji, kada se njihova avantura pretvorila u noćnu moru.

Pošto djevojka nije mogla da nastavi sa usponom, dečko ju je ostavio samu na oko 50 metara ispod vrha. Međutim, temperature su do tada pale ispod nule, a vetar je pojačao do brzine od oko 72 kilometra na sat. Kada su je spasioci pronašli, već je bila mrtva.

Gradovi i opštine Predsjednik bilećke Skupštine podnosi ostavku - vraća mandat

Austrijski mediji objavili su fotografije sa lokalne veb kamere koja je zabilježila snop njihovih lampi na planini. Prema pisanju austrijskog lista Hojte, na njima se vidi jedan snop lampe kako se kreće uz planinu, dok se baterija ženske lampe na kraju isprazni.

Veb kamera je takođe snimila helikopter koji traži par usred sniježnih vrhova i spasioce koji se penju uz snežne padine.

Istraga o slučaju je nastavljena do prošle nedjelje, kada su tužioci podigli optužnicu protiv muškarca za ubistvo iz nehata, objavili su austrijski mediji.

"Okrivljeni je ostavio svoju devojku nezaštićenu, iscrpljenu, hipotermičnu i dezorijentisanu oko 50 metara ispod vrha Grosgloknera. Žena se smrzla", potvrdili su tužioci u četvrtak.

Prema njihovim riječima, muškarac - za koga se znalo da je iskusniji penjač - otišao je da potraži pomoć, ali nije pomogao ženi da pronađe sklonište, nije koristio njenu bivak torbu niti raspoloživa ćebad za hitne slučajeve da je zaštiti od hladnoće.

Kontaktirao je gorsku službu spasavanja oko 3:30 ujutru, a zatim je isključio telefon. Spasioci su tragali za ženom cijelu noć i kada su je pronašli u 10 ujutru, ona je već bila mrtva.

"Uprkos njenom neiskustvu, pošto nikada nije preduzela tako dugu i zahtjevnu turu na velikim visinama, i uprkos zahtjevnim zimskim uslovima koji su vladali, optuženi je pošao sa njom na planinu Grosglokner zimi. Pošto je optuženi, za razliku od svoje djevojke, bio veoma iskusan u alpskim turama na velikim visinama i planirao je turu, trebalo je da postupi kao odgovoran vodič. S obzirom na jak vetar i temperaturu od približno minus 8 stepeni, što, uzimajući u obzir efekat "jeze od vetra", izaziva osjećaj hladnoće oko minus 20 stepeni, trebalo je da se okrene usput", objasnili su tužioci.

Svijet Oslobođeno oko 100 dječaka koji su oteti iz škole

Takođe je optužen da je započeo turneju oko dva sata kasnije nego što je predviđeno i da sa sobom nije ponio odgovarajuću opremu za hitne slučajeve.

Iako su optuženi i njegova djevojka ostali zarobljeni oko 20:50 časova, on nije pozvao u pomoć niti je dao bilo kakve signale za uzbunu kada je policijski helikopter preletio to područje oko 22:50 časova, već je čekao do 3:30 časova da obavijesti službe za hitne slučajeve.

Suđenje muškarcu počeće u februaru. Ukoliko bude proglašen krivim, suočava se sa kaznom zatvora do tri godine.

🇦🇹❄️⛰️ DRAME | Une Autrichienne de 33 ans, abandonnée par son compagnon en pleine montagne, est morte GELÉE sur le Grossglockner, le plus haut sommet d’Autriche. La jeune femme s’est effondrée à quelques mètres du sommet, dans des températures ressenties atteignant -20°C.



Son… pic.twitter.com/iPmXlDzBnu — Cerfia (@CerfiaFR) December 6, 2025

(Telegraf)