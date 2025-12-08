Mask ne prestaje da udara po Evropskoj uniji: Četvrti rajh

Dva dana nakon što je Evropska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi Iks, nastavljaju se žestoke reakcije Ilona Maska.

Mreža Iks je ukinula nalog za oglase Evropske komisije, a Mask je uporedio Uniju s nacističkom Njemačkom.

"Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je juče voditelj proizvoda u Iksu Nikita Bir kao odgovor na objavu Evropske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 miliona evra zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Društvo Narednih dana neočekivano toplo, i do 17 stepeni

Bir je naveo da je sa računa EU objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i vještački povećava doseg". Nalog Evropske komisije i dalje je vidljiv, kao i njene objave, prenosi "Dpa".

U međuvremenu je milijarder Mask nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokratiji koja tlači stanovnike Evrope".

Mask je podijelio korisnički komentar u kojem je Evropsku uniju nazvao četvrtim Rajhom, zajedno sa slikom zastave EU koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.

EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentovala oglase koji se prikazuju na platformi.

Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Mask je na Iksu odgovorio pozivom na ukidanje EU.

Mask je poručio da bi EU trebalo ukinuti i suverenitet vratiti pojedinačnim državama, kako bi vlasti bolje predstavljale svoje građane.

Scena Mirka Vasiljević otkrila zašto se nije vjenčala s Vujadinom

"EU je nametnula ovu suludu kaznu ne samo Iksu, nego i meni lično, što je još luđe. Zato se čini prikladnim da naš odgovor bude usmjeren ne samo na EU, nego i na pojedince koji su preduzeli ovu akciju protiv mene", napisao je izvršni direktor Tesle na platformi Iks.

Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog sekretara Marka Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".