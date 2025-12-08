Logo
Smrtonosne poplave odnijele 950 života

08.12.2025

09:56

Foto: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Broj poginulih u poplavama i klizištima u Indoneziji porastao je na 950, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da je u toku potraga za 274 nestalih.

Prema navodima Agencije, povrijeđeno je najmanje 5.000 ljudi, a više od milion njih je raseljeno.

Poplave i pokretanje klizišta posljedice su obilnih padavina u Sjevernoj Sumatri, Aćehu i Zapadnoj Sumatri.

фсб

Svijet

FSB uhapsila agenta ukrajinskih službi

Nadležni organi su tokom vikenda saopštili da je poginulo 908 ljudi.

Poplave

Indonezija

