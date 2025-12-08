Smrtonosne poplave odnijele 950 života

08.12.2025
09:56
Komentari:0
Broj poginulih u poplavama i klizištima u Indoneziji porastao je na 950, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.
U saopštenju se navodi da je u toku potraga za 274 nestalih.
Prema navodima Agencije, povrijeđeno je najmanje 5.000 ljudi, a više od milion njih je raseljeno.
Poplave i pokretanje klizišta posljedice su obilnih padavina u Sjevernoj Sumatri, Aćehu i Zapadnoj Sumatri.
Svijet
FSB uhapsila agenta ukrajinskih službi
Nadležni organi su tokom vikenda saopštili da je poginulo 908 ljudi.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu