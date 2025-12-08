Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

Svalbardbutiken je najsjevernija prodavnica na svijetu smještena u Longjerbijenu na arktičkom arhipelagu Svalbard.

Zbog velike udaljenosti od ostatka Norveške, većina proizvoda mora se dopremati sa kopna što često utiče na više cijene. Uprkos tome, prodavnica nudi sve što je potrebno stanovnicima i posetiocima - od namirnica i od‌jeće do opreme za hladnoću i suvenira.

"Nalazim se u najsjevernijoj prodavnici na svijetu, skoro smo na Sjevernom polu. Hajde da pogledamo šta sve ima i kakve su cijene", rekao je Amerikanac Kristijan Grosi u svom vide u kojem opisuje jedinu prodavnicu u Longjerbijenu.

Objašnjava kako su sve cijene u norveškim krunama koje je preračunao u dolare, tako hljeb košta 5 dolara, odnosno oko 4,20 evra. Razna peciva i kolači u vitrini koštaju oko 2 evra, a krofne su 1.5 evra.

Posebno je bio oduševljen što prodavnica na "Sjevernom polu", kako je nazvao Svalbard, ima mašinu za automatsko sječenje hljeba.

Jeftinije nego u Americi

Ledena Starbaks kafa na krajnjem sjeveru Evrope prodaje se po cijeni od 2,50 evra, dok litar mlijeka košta 25 centi. Grosi je ostao iznenađen velikom ponudom i relativno niskim cijenama za tu lokaciju.

"Iskreno, ovo mjesto je jeftinije nego prodavnice u SAD ili Argentini", rekao je Grosi, prenosi Dnevno.hr.

Potom se povela rasprava u komentarima kako uopšte išta zarade na tako niskim cijenama.

Jedan komentator je objasnio u čemu je riječ. Naime, Svalbard nema porez na robu i usluge što ga čini jedinstvenom "tah free" zonom unutar Norveške.

Ova politika povezana je sa posebnim statusom ostrva i ograničenom infrastrukturom, a sa ciljem podsticanja naseljavanja i privredne aktivnosti.