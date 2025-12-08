Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Tokio je pozvao ambasadora Pekinga nakon što su kineske vojne letjelice usmjerile radar na japanske avione, najnoviji incident u nizu koji je izbio nakon komentara premijerke Sanae Takaiči u kojem podržava Tajvan.

Takaiči je prošlog mjeseca sugerisala da će Japan vojno intervenisati u svakom kineskom napadu na samoupravno ostrvo koji Peking smatra svojim i za koji nije isključio mogućnost zauzimanja silom.

Nije prouzrokovana nikakva šteta ni povrede, ali to je bio prvi put da je Japan otkrio takav incident.

Borbeni avioni koriste svoj radar za kontrolu vatre kako bi identifikovali ciljeve, kao i za operacije potrage i spašavanja.

Japan je podigao svoje avione F-15 jer je bio zabrinut zbog mogućih "kršenja zračnog prostora", rekao je u poned‌jeljak glavni portparol vlade Minoru Kihara, prenosi "Trt".