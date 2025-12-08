Logo
Talas povukao turiste u more, ima mrtvih i nestalih

Izvor:

Telegraf

08.12.2025

07:45

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Na zapadnoj strani ostrva Tenerife došlo je do dramatične situacije, kada je ogroman talas odnio turiste u more. Tri osobe su poginule, još tri su povrijeđene, a jedna se vodi kao nestala.

Do incidenta je došlo malo poslije 16 sati na popularnom prirodnom bazenu u blizini Los Gigantesa u regionu Santijago del Teide. Kupači su bili i na liticama i u vodi kada ih je iznenada odnio ogroman talas i povukao u more.

Prema podacima službi za vanredne situacije Kanarskih ostrva, nekoliko ljudi je odnijeto u more, a jedna osoba se još uvijek vodi kao nestala. Prema pisanju lista Diario de Avisos, među žrtvama je i nekoliko stranih turista.

"Helikopter za spasavanje na moru spasao je jednu osobu iz vode i pronašao tijelo", saopštile su službe za vanredne situacije Kanarskih ostrva.

Prema navodima vlasti, život su izgubila dva muškarca i jedna žena. Jedan od muškaraca je imao 35 godina, a žena 55. Još uvijek nema dodatnih informacija o trećoj žrtvi.

Još jedna žena je doživjela srčani zastoj na liticama. Spasena je džet skijem, reanimirana na obali i helikopterom prebačena u bolnicu.

Spasilačke ekipe su tragale za nestalom osobom do kasno u večernje sate, za sada bezuspješno. U potrazi su učestvovali služba spasavanja na moru, spasilački helikopter i nekoliko vozila hitne pomoći vatrogasne službe, službe hitne pomoći i policije.

Prema izvještajima medija, nekoliko ljudi je uspjelo da se spasi iz vode. Državna televizija RTVE je izvjestila da su vlasti na Kanarskim ostrvima već upozorile na opasne talase u nedjelju. Impresivni prirodni bazeni, koji su posebno popularni među turistima, mogu se brzo pretvoriti u smrtonosne zamke u uzburkanom moru. Visoki talasi izvlače plivače u more, a jake struje čine povratak na plažu praktično nemogućim.

Džinovski talasi su već izazvali haos na Tenerifima 8. novembra, povukavši brojne ljude u more. Tri osobe su poginule, a 15 je povrijeđeno. Sada se dogodio još jedan fatalni incident.

