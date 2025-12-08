Tužioci koji sude Brajanu Volš (50) za ubistvo i rasparčavanje njegove supruge Ane Volš prikazali su na sudu njegove internet pretrage sprovedenih nakon što je Ana Volš nestala.

Naime, Brajan je 1. januara 2023. godine pretraživao "da li FBI može da vidi kada je koristio telefon", a istog tog dana ostavio je djecu bejbisiterki, a kako se vidi iz policijskog izveštaja, nakon toga odlazi da kupi hidrogen, zaštitno odjelo, čekić i druga sredstva za čišćenje.

Pretrage, koje su vlasti izvlačile iz laptopa Brajana Volša, ključni su dokazi u slučaju bez tijela.

Pretrage su počele neposredno pre 5 sati ujutru 1. januara 2023. godine, nekoliko sati nakon što je par proslavio praznik sa prijateljem u svom domu južno od Bostona.

Prema svjedočenju državnog policajca koji je pregledao podatke, u 4:52 ujutru ovaj termin je ukucan u Gugl na računaru Brajana Volša: „najbolji načini za rješavanje tijela“.

Uslijedila je litanija upita koja je trajala tri dana i tražene su informacije o tijelima i rasparčavanju, čišćenju mjesta zločina i odlaganju računara.

Brajan Volš se prošlog mjeseca izjasnio krivim za obmanjivanje policijske istrage i nepravilan prevoz tijela. Optužen je za ubistvo prvog stepena.

U svojoj uvodnoj riječi u ponedeljak, advokat Brajana Volša rekao je da je Ana Volš preminula iznenadnom i neočekivanom smrću. Opisao je internetsku potragu svog klijenta za mračnim informacijama kao frenetičnu i tragičnu reakciju dok se „borio sa činjenicom da je Ana mrtva“.

Advokat, Lari Tipton, priznao je da je Brajan Volš lagao vlastima o tome šta se dogodilo sa Anom Volš — rekao je policiji da je nestala nakon što je otputovala u Vašington zbog hitne službe 1. januara ujutru — ali je rekao da Brajan Volš „nikada nije pomislio da ubije Anu“. Rekao je da je njegov klijent zaključio da niko ne bi povjerovao da je njegova žena „jednog minuta živa, a sljedećeg mrtva“.

Tužioci tvrde da je ubistvo motivisano novcem — Brajan Volš je bio jedini korisnik polise životnog osiguranja svoje supruge od 2,7 miliona dolara — i da je vjerovao da ona ima aferu.

Prema svedočenju policajca države Masačusets, Nikolasa Gvarina, većina internet pretraga sa računara Brajana Volša obavljena je preko Gugla i Jahua. Među njima su:

4:55 1. januara: „Poslije koliko dugo će tijelo početi da miriše.“

9:35 prije podne, 1. januar: „Da li se identifikacija može izvršiti na osnovu djelimičnih ljudskih ostataka?“

11:50 prije podne, 1. januar: „Mogu li da koristim izbjeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi?“

12:10 popodne 1. januara: „Šta izbjeljivač radi sa tijelom.“

13:43 1. januara: „Da li FBI može da utvrdi kada ste pristupili svom telefonu?“

12:27 popodne 2. januara: „Kako sjeći tijelo.“

13:12 2. januara: „Možete li identifikovati tijelo sa polomljenim zubima.“

13:12 3. januara: „Da li se tijelo može razgraditi u plastičnoj kesi?“

19:30 3. januara: „Može li policija da dobije vašu istoriju pretrage bez vašeg računara.“

Dva videa na istu temu su pregledana na Jutjubu, rekao je Gvarino. Veb stranica pregledana 1. januara pod nazivom „6 načina za rješavanje tijela“ potiče sa veb stranice pod nazivom „murdermurdermurder.com“, rekao je Gvarino.

Bejbisiterka je trebalo da dođe da čuva djecu dok Brajan i Ana idu na ručak, međutim, Brajan joj je rekao oko 12 sati da su se planovi promijenili i da je Ana morala da ide u Vašington.

Kako se dalje navodi u zapisnicima policije, on je počeo da pretražuje:

Šta izbeljivač radi mrtvom telu?

Želite da se izvučete za ubistvo? Evo koji deterdžent da koristite

Da li je bolje baciti ili oprati odjeću sa mjesta zločina?

Kako koristiti hidrogen na flekama od krvi?

Kako ukloniti fleke od krvi hidrogenom?

Da li treba da koristim hidrogen na flekama od krvi na betonu?

Šta se dešava ako stavite dijelove tijela u amonijak?

Da li FBI može da vidi kada ste i kako koristili telefon?

Da li mašina za pranje sudova čisti krv?

Nakon toga, oko 15 sati, bejbisiterka je došla i preuzela djecu kako bi Brajan obavio "poslove".

Kako se dalje navodi u zapisnicima, Brajan je otišao u kupovinu i kupio: nekoliko kofa od 18 litara, testeru sa visokim naponom, 48 frotirnih peškira, tesarski čekić, zaštitno odjelo koje pokriva cijelo telo, navlake za obuću, mopove, metalne makaze, 200 jednokratnih krpa, kese za smeće, sapun za drvo i druge proizvode za čišćenje.

Nakon toga odlazi u drugi market gdje kupuje 13 različitih vrsta hidrogena.

Brajan zatim kupuje tri kanistera amonijaka od litar.

Na posljetku, oko 20.30 vraća se kući.

Bebjisiterka je u razgovoru sa policijom posvedočila da su zamijenjeni tepisi u donjem dijelu kuće, kao i kanta za smeće. Volš je, kako su pokazali snimci sa nadzornih kamera, bacao kese za đubre u kontejnere.

Podsjetimo, Brajan Volš je optužen da je u januaru 2023. godine ubio i raskomadao svoju suprugu, Anu Volš, rodom iz Srbije, majku troje djece i uspješnu agentkinju za nekretnine koja je radila u Vašingtonu.

Ana je nestala na sam doček Nove godine, 1. januara 2023, a prijavljena je kao nestala nekoliko dana kasnije. Njeno tijelo nikada nije pronađeno.

Neposredno prije Aninog nestanka, Brajan Volš je, prema navodima tužilaštva, angažovao privatnog detektiva jer je sumnjao da ga supruga vara. Njihov brak je već bio u krizi zbog njegovih pravnih problema koji nisu bili povezani sa ovim slučajem.

Volš je u to vrijeme bio u kućnom pritvoru, čekajući izricanje presude zbog prodaje falsifikovanih slika Endija Vorhola, prenosi Blic.