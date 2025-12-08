Logo
Large banner

Slavimo Svetog Klimenta: Danas ne treba raditi teške fizičke poslove

Izvor:

Agencije

08.12.2025

07:08

Komentari:

0
Славимо Светог Климента: Данас не треба радити тешке физичке послове
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva (SPC) i njeni vjernici danas obilježavaju episkopa rimskog, Svetog sveštenomučenika Klimenta.

Rođen je u Rimu kao pripadnik carskog roda i savremenik svetih apostola. Jednom, dok mu je majka sa dvojicom braće plovila lađom, bura ih je odnijela u nepoznatom pravcu. Otac je krenuo da ih traži, pa se i on izgubio. Tada je Kliment pođe da pronađe roditelje i braću. U Aleksandriji je upoznao apostola Varnavu, potom se pridružio apostolu Petru, čiji su sledbenici bili njegova dva brata, Faustin i Faustinijan. Promislom Božjim apostol Petar naiđe na majku Klimentovu kao staricu prosjakinju, a potom i na oca.

I tako se opet sastavila cijela porodica i kao svi hrišćani vratili su se u Rim. Kliment se nije odvajao od velikog apostola, koji ga je postavio za episkopa pre svoje smrti. Sa plamenom revnošću upravljao je Kliment crkvom Božjom i preobraćao je u vjeru Hristovu iz dana u dan veliki broj nevjernika. Odredio je sedam brzopisaca da pišu žitija hrišćanskih mučenika koji su u to vrijeme stradali u svog Gospoda.

Car Trajan ga je proterao u Herson, gdje je Kliment našao oko dvije hiljade izgnanih hrišćana. Svi su zaposleni na teškom poslu tesanja kamena na jednom bezvodnom mjestu.

Ухода

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

Zato što je veliki dio svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije vjeruje se da niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi "povrjeđivao" rane Svetog Klimenta. Takođe, iako nije crveno slovo, trebalo bi izbjegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika djela Sveštenomučenika Klimenta.

Klimenta su primili hrišćani sa velikom radošću i on im je bio živi i izvor utjehe. Molitvom svojom izveo je vodu iz zemlje i obratio u hrišćanstvo toliki broj nevjernih mještana da se za jednu godinu podiglo na tom mjestu sedamdeset pet crkava.

Da ne bi širio dalje vjeru Hristovu, Kliment je osuđen na smrti utopljen u more s kamenom oko vrata. Mošti njegove čudotvorne izvađene su iz mora tek u vrijeme Kirila i Metodija.

Podijeli:

Tagovi:

SPC

svetac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прогањање у Републици Српској у порасту, жртве уходе и путем ГПС-а

Republika Srpska

Proganjanje u Republici Srpskoj u porastu, žrtve uhode i putem GPS-a

1 h

0
Сједница Савјета министара

BiH

Sjednica Savjeta ministara

1 h

0
Минић наставља консултације за израду буџета

Republika Srpska

Minić nastavlja konsultacije za izradu budžeta

2 h

0
У Српској почиње исплата пензија

Republika Srpska

U Srpskoj počinje isplata penzija

2 h

0

Više iz rubrike

Савез синдиката покренуо нову иницијативу за раднике

Društvo

Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

12 h

0
Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача

Društvo

Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

13 h

0
Жене на маргини политичке моћи

Društvo

Žene na margini političke moći

13 h

0
Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

Društvo

Vladika Sergije: Bogatstvo dijeliti sa onima kojima treba pomoći

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

52

Rasprava braće eskalirala u oružani sukob: Policija reagovala, pa ih napao pitbul

08

52

Ovo je najsjevernija prodavnicu na svijetu: Šta je na rafama i kakve su cijene

08

44

Korisnici upozoreni na sajber prijetnje

08

42

Razbojnik mjesecima terorisao Zagreb, sada je konačno uhvaćen

08

42

Ne smiruju se tenzije između Pekinga i Tokija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner