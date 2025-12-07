Žene na margini političke moći

U lokalnoj vlasti u BiH dominiraju muškarci, čak 94 odsto načelnika i gradonačelnika su muškarci, dok je svega 8 žena na tim pozicijama. Slično je i u skupštinama, gdje žene čine tek 22 odsto izabranih. Statistika jasno pokazuje da žene jesu tu, ali i dalje na margini političke moći.

"Žene su manje zastupljene u medijima jer se političke teme i dalje smatraju žargonski rečeno tvrđe pa su nekako više primjerenije muškarcima. Žene sa sobom donose jedan vid nove energije koja je neophodna svakom političkom društvu, žene unose empatiju I više praktičnosti što je kombinacija koja može doprinijeti da se društvo razvija", rekla je Dragana Delić, politički analitičar.

Uprkos malom broju, iskustva pokazuju da tamo gdje jesu, žene pomjeraju granice. Njihov pristup je često detaljniji, odgovorniji i fokusiran na rješenja, a ne na sukobe.

"Sve žene SNSD-a koje su preuzele neke od funkcija a bilo ih je i ima ih, i te kako odgovorno i kvalitetno obavljaju te poslove što daje nama za pravo da i dalje zastupamo tu tezu za ravnomjernijom zastupljenošću. U prosjeku, temeljitije se pripremaju odgovornije pristupaju poslu u globalu, manje afera, odgovornost je na prvom mjestu i s te strane pogotovo i u izvršnim funkcijama i zakonodavnim pokazalo se da je to tako", rekla je Snježana Novaković Bursać, član Predsjedništva SNSD-a.

Institucije koje se bave ravnopravnošću polova godinama upozoravaju da žene nisu tu da popunjavaju liste, niti da budu dekor. Njihov politički doprinos daleko nadilazi kvote.

"Žene i te kako mogu dati značajan doprinos u politici svakako nisu tu da samo popunjavaju liste, uvođenje kvota je bilo neophodno jer ne postoji neki dogovor u sirovoj javnosti oko samog uvođenja kvoti. Žene mogu i te kako u svim oblastima života I političkim odlukama daju svoje doprinose u mnogim stvarima su daleko senzibilnije a imamo I prakse zemalja gdje ta zastupljenost daleko veća", rekla je Maja Vekić, direktor Centra za jednakost i ravnopravnost polova u Vladi Republike Srpske.

Brojevi jesu poražavajući ali njihovi rezultati govore dovoljno, kada žene dobiju prostor, politika postaje stabilna, efikasnija i usmjerena na građane. A umjesto toga da li mogu, postavljamo pitanje zašto ih još nema dovoljno?