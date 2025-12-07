Jednostavnije ostvarivanje novčane pomoći za novorođenčad uz novi elektronski servis

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić izjavila je Srni da je u toku je razvoj novog elektronskog servisa koji će omogućiti jednostavniji postupak ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčadi.

Jujićeva je pojasnila da se u ovoj fazi analiziraju troškovi eventualnog povezivanja sa servisom "E-beba", što je neophodan korak za nastavak razvoja sistema koji će značajno olakšati komunikaciju građana sa institucijama.

"Započeli smo i postupak uspostavljanja elektronskog servisa za razmjenu podataka iz matičnih knjiga umrlih sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite. Ovaj sistem će omogućiti bržu kontrolu korisnika prava i doprinijeti sprečavanju pretplata u novčanim isplatama, što je važan korak ka odgovornom upravljanju javnim sredstvima", rekla je Jujićeva povodom 100 dana rada Vlade Republike Srpske.

Jedan od prioriteta, dodala je, ostaje i finansijska podrška nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama, te dodala da se do kraja godine očekuje i usvajanje nove odluke o sufinansiranju projekata.

Prema njenim riječima, Ministarstvo nastavlja sprovođenje niza aktivnosti usmjerenih na unapređenje usluga za građane i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica širom Republike Srpske.

"Želim da istaknem da je više značajnih procesa u završnoj fazi, ali i da se intenzivno radi na novim projektima", rekla je Jujićeva.

Podsjetila je da je Prijedlog zakona o obilježavanju dana žalosti upućen u skupštinsku proceduru, čime je realizovana još jedna planirana obaveza.

Društvo Dušan iz Srpca komade drveta pretvara u umjetnost

"Paralelno s tim, u završnoj smo fazi implementacije CAF standarda u više jedinica lokalne samouprave, a do sredine decembra očekujemo finalizaciju u tri lokalne zajednice", istakla je Jujićeva.

U ovom periodu, napomenula je, Ministarstvo je realizovalo i izmjene i dopune više uredbi i odluka važnih za unapređenje rada lokalne samouprave, uključujući Uredbu o naseljenim mjestima i Odluku o stepenu razvijenosti opština.

"Paralelno radimo i na unapređenju Registra zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je ključan alat za transparentnost i efikasno upravljanje kadrovima", rekla je Jujićeva.

Ministarka je proteklih mjeseci, kako je naglasila, obišla veliki broj opština i gradova širom Republike Srpske i sa rukovodstvima lokalnih zajednica razgovarala o primjeni Zakona o platama zaposlenih, ažuriranju Registra zaposlenih, obukama komunalnih policajaca, funkcionisanju matične službe i drugim pitanjima važnim za rad lokalnih zajednica.

"Ovi razgovori su izuzetno značajni jer nam omogućavaju da u direktnoj komunikaciji rješavamo izazove i unapređujemo funkcionisanje lokalne uprave", ocijenila je Jujićeva.

Najavila je nastavak aktivnosti na terenu s ciljem da do kraja godine obiđe sve opštine i gradove Republike Srpske.

"Samo u partnerstvu sa lokalnim zajednicama možemo graditi efikasnu, savremenu i pristupačnu upravu koja je u službi građana", zaključila je Jujićeva.