Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

ATV

07.12.2025

08:31

0
Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, dvije u Doboju, a po jedna u Prijedoru i Foči.

Бањалука, путеви, киша

Društvo

Smanjite brzinu: Kolovozi mokri, magla na više putnih pravaca

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju dva dječaka, u Prijedoru djevojčica, a u Foči dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.

bebe

