Republika Srpska bogatija za 16 malih stanovnika

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, po osam djevojčica i dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Devet beba rođeno je u Banjaluci, tri u Bijeljini, dvije u Doboju, a po jedna u Prijedoru i Foči.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju dva dječaka, u Prijedoru djevojčica, a u Foči dječak.
Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.
