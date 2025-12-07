Crna statistika na putevima Srpske: U nesrećama stradalo 118 ljudi

U saobraćajnim nesrećama u Republici Srpskoj je za 11 mjeseci ove godine život izgubilo 118 lica, čak 30 više nego lani.

"Nezavisne novine" navode, pozivajući se na podatke MUP-a Republike Srpske, da je za 11 mjeseci ove godine u saobraćajnim nesrećama poginulo 118 osoba na licu mjesta, a da je prošle godine u istom periodu smrtno stradalo 88 ljudi.

Banja Luka Banjaluci se smiješi rekord: Već nadmašena prošla godina

Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske su istakli da je brzina na prvom mjestu kao uzrok nesreće, a utiču i vožnja pod dejstvom alkohola, kao i upotreba mobilnog telefona.

Smatraju da hitno treba donijeti novi zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jer postojeće kazne ne mogu odvratiti od činjenja prekršaja.