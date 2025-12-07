Logo
Promjene za muškarce koji planiraju u prijevremenu penziju

ATV

07.12.2025

06:19

Prijevremena penzija u FBiH polako odlazi u prošlost – barem za muškarce.

Prema važećem Zakonu o PIO, muškarci ovo pravo mogu koristiti još samo tokom 2026. godine, nakon čega će jedina opcija biti redovna starosna penzija sa 65 godina života.

Do kraja 2025. muškarac koji želi prijevremeno u penziju mora imati 64 godine života i 39 godina staža osiguranja.

Već od iduće godine, uslov se pooštrava biće potrebno 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža.

Nakon toga, prema sadašnjem zakonu, prijevremene penzije za muškarce više neće biti. Trenutno, do kraja 2025, žena u FBiH može u prijevremenu starosnu penziju sa 59 godina života i 34 godina staža osiguranja.

Za žene je priča drugačija – one imaju deset godina duži prelazni period. Svake godine uslovi se blago pooštravaju: raste i potrebna dob, i broj godina staža.

Tako se, recimo, 2027. traži 60 godina života i 35 godina staža, a 2033. već 63 godine i 38 godina staža. Ako se zakon ne mijenja, posljednja godina u kojoj će žene moći koristiti prijevremenu penziju biće 2036, kada je uslov 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža osiguranja.

Ono što mnogi zaborave jeste da prijevremena penzija znači i trajnu “kaznu” na iznos primanja. Za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na punih 65 godina, penzija se umanjuje za 0,333333 odsto.

To znači da će, na primjer, žena koja ode u penziju dvije godine ranije, sa 63 godine, zauvijek imati oko 8 odsto manju penziju nego da je čekala redovnu starosnu.

Penzija

Penzioneri

FBiH

