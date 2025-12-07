Promjene za muškarce koji planiraju u prijevremenu penziju

Prijevremena penzija u FBiH polako odlazi u prošlost – barem za muškarce.

Prema važećem Zakonu o PIO, muškarci ovo pravo mogu koristiti još samo tokom 2026. godine, nakon čega će jedina opcija biti redovna starosna penzija sa 65 godina života.

Društvo Za 35.000 penzionera stigla jednokratna pomoć od 100 KM

Do kraja 2025. muškarac koji želi prijevremeno u penziju mora imati 64 godine života i 39 godina staža osiguranja.

Već od iduće godine, uslov se pooštrava biće potrebno 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža.

Nakon toga, prema sadašnjem zakonu, prijevremene penzije za muškarce više neće biti. Trenutno, do kraja 2025, žena u FBiH može u prijevremenu starosnu penziju sa 59 godina života i 34 godina staža osiguranja.

Za žene je priča drugačija – one imaju deset godina duži prelazni period. Svake godine uslovi se blago pooštravaju: raste i potrebna dob, i broj godina staža.

Ekonomija Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Tako se, recimo, 2027. traži 60 godina života i 35 godina staža, a 2033. već 63 godine i 38 godina staža. Ako se zakon ne mijenja, posljednja godina u kojoj će žene moći koristiti prijevremenu penziju biće 2036, kada je uslov 64 godine i 6 mjeseci života i 39 godina i 6 mjeseci staža osiguranja.

Ono što mnogi zaborave jeste da prijevremena penzija znači i trajnu “kaznu” na iznos primanja. Za svaki mjesec ranijeg odlaska u odnosu na punih 65 godina, penzija se umanjuje za 0,333333 odsto.

Ekonomija Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

To znači da će, na primjer, žena koja ode u penziju dvije godine ranije, sa 63 godine, zauvijek imati oko 8 odsto manju penziju nego da je čekala redovnu starosnu.