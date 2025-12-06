Zabrana društvenih mreža maloljetnicima: Zaštita djece ili ograničavanje slobode?

Zaštita djece - tako najnoviju zakonsku regulativu Australije ocjenjuju domaći influenseri. Brankica Raković, influenser koja je već godinama aktivna na društvenim mrežama stava je da djeca na društvenim mrežama treba adekvatnije da budu zaštićena.

“Mislim da djeca moraju više da se druže uživo nego na društvenim mrežama bez obzira na to što bi moje dijete koje ima 10 godina sad reklo da sam da ne razumijem voljela bi da više razgovaramo o štetnosti društvenih mreža. Neko sam ko se time bavi 15 godina bila sam među prvima kao korisnica društvenih mreža smatram da nismo svjesni kakve sve opasnosti tu vrebaju”, rekla je urednica "Lola" magazina i influenser Brankica Raković.

Roditelji bi po uzoru na Australiju trebalo da zatraže od nadležnih institucija koje imaju sposobnosti i mogućnosti, da djeci ograniče pristup određenim, sajtovima i informacijama, smatra struka.

„Ja se samo nadam da će naši roditelji i naša država u nekom momentu da shvati potrebu da se ograniči korištenje društvenih mreža ili bar filtrira korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina, jer jako je tužno vidjeti djevojčicu od 8 ili 9 godina koja robuje zakonima ili stavovima koje je usvojila na dopuštenim mrežama“, ističe sociolog Jadranka Berić.

Društvene mreže mora da imaju veći nadzor i kontrolu priča Brankica Raković. Smatra da iza australijskog modela stoji ideja da se smanje „pritisci i rizici" kojima djeca mogu biti izložena na društvenim mrežama.

„Oni su itekako pametni i informatički pismeni i bojim se da će i u ovom slučaju oni naći način da prevaziđu te zabrane“, rekla je urednik Lola magazina i influenser Brankica Raković i dodala:

"Ono što je problem a tome nisam pronašla ništa jeste i to što su sada igrice koje igraju recimo "Robloks" gdje se neko može obratiti vašoj djeci predstaviti se kao osoba koja to nije i natjerati ih da rade stvari koje će oni iz straha uraditi ne zato što ih vi niste nešto dobro naučili."

Zabrana se, pored platformi u vlasništvu "Mete", odnosi i na čitav niz drugih mreža Jutjub, Iks, TikTok, Snepčet, Redit, Kik i Tvič. To znači da će sve najveće platforme biti pod istim pravilima, što znači da će australijski tinejdžeri do 16 godina ostati bez većine digitalnih platformi u kojima su svakodnevno do sada provodili vrijeme. Vlada bi regulativom trebala zahtijevati od prodavnica aplikacija da provjeravaju dob korisnika kada preuzimaju aplikacije i da traže dozvolu roditelja za mlađe od 16 godina, jer bi to uklonilo sve neregularnosti u vezi sa zakonskom mjerama.