Logo
Large banner

Otvaranje bolovanja po novim pravilima: Evo kako će se obračunavati naknade zarade

Izvor:

Kurir

06.12.2025

13:54

Komentari:

1
Отварање боловања по новим правилима: Ево како ће се обрачунавати накнаде зараде

Novi sistem e-bolovanje povezuje izabrane ljekare, poslodavce i Republički fond za zdravstveno osiguranje u jedinstvenu elektronsku mrežu, čime se ukida potreba za doznakama u papirnom obliku – prema obrazloženju, to bi trebalo da smanji administrativne troškove i rizik od grešaka, ubrza proceduru i poveća pravnu sigurnost i transparentnost procesa.

Riječ je o sistemu koji bi trebalo da građanima olakša ostvarivanje prava na bolovanje, jer zaposleni više neće biti u obavezi da poslodavcu donose papirna uvjerenja i doznake, već će se svi podaci i dokumenti razmenjivati automatski, u elektronskom obliku.

Dakle, izabrani ljekar izdaje potvrde i izvještaje o bolovanju u elektronskoj formi, a one se automatski prosljeđuju poslodavcima i nadležnim institucijama. Takođe, predviđen je i elektronski obračun naknade zarade, kao i mogućnost elektronskog ulaganja prigovora, pišu mediji.

Chat GPT

Nauka i tehnologija

Ovi AI modeli najviše "haluciniraju"

Međutim, kako je ranije napomenuto, da bi sistem funkcionisao, potrebno je digitalizovati milione zdravstvenih kartona. Plan je da u naredne dve godine podaci iz svih 360 zdravstvenih informacionih sistema pređu na čuvanje u Državni data centar.

Poseban izazov je zaštita poverljivih zdravstvenih podataka.

"To će definitivno biti najveći informacioni sistem u zemlji koji će raditi zahvaljujući dosadašnjim kapacitetima koji smo podigli, posebno zahvaljujući Državnom data centru u Kragujevcu. Poseban zadatak je zaštita podataka o ličnosti gdje smo obezbedili da sve ono što se tiče same dijagnoze, tim podacima mogu da pristupe isključivo izabrani ljekari", objasnio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović, piše Kurir.

Podijeli:

Tag:

bolovanje

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Chat GPT ČET GPT

Nauka i tehnologija

Ovi AI modeli najviše "haluciniraju"

2 h

0
Ведрана Рудан о својој борби са болешћу: ''Овако преживљавам умирање''

Scena

Vedrana Rudan o svojoj borbi sa bolešću: ''Ovako preživljavam umiranje''

2 h

0
Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Društvo

Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

2 h

0
Вука тукли и гађали петардама, није причао данима

Srbija

Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

2 h

0

Više iz rubrike

Очекује нас тмурна недјеља, понегдје слаба киша и снијег

Društvo

Očekuje nas tmurna nedjelja, ponegdje slaba kiša i snijeg

2 h

0
Грађани насјели на маркетиншке трикове трговаца

Društvo

Građani nasjeli na marketinške trikove trgovaca

3 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Srpska bogatija za 24 bebe

7 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner