Vuka tukli i gađali petardama, nije pričao danima

Izvor:

Alo

06.12.2025

13:35

Вука тукли и гађали петардама, није причао данима
Foto: Unsplash

Dječak iz Kraljeva Vuk (13) je 4. novembra bio je žrtva strašnog vršnjačkog nasilja, kada ga je grupa vršnjaka gađala petardama, kamenjem, udarala granama, šutirala, hvatala za međunožje.

Majka dečaka, M. R. za "Alo" je govorila o tom traumatičnom događaju i o tome šta je nakon njega uslijedilo.

"Šest dječaka su na njega bacali petarde, udarali ga granama, kamenjem, šutirali ga, hvatali za međunožje, snimali i tjerali da vrišti u kameru da je "ćaci". Tjerali su ga u Ibar", navela je majka nasilje koje je doživio njen sin.​

Napad se dogodio na 50 metara od Ibra, na gradskom keju, precizira.

"Ja i bivši suprug, Vukov tata, smo došli, pozvali smo policiju. Bili smo zatečeni kada smo vidjeli šta se dogodilo. Iz policije su nam rekli da odemo u Hitnu pomoć, s obzirom da neće izaći na teren jer druga deca nisu bila tu, pa da se javimo u policijsku stanicu. Odradili smo pregled i otišli u policijsku stanicu", dodala je M. R.

Kako navodi, na pregledu Vuku nisu konstatovane fizičke povrede, osim crvenih tačkica po koži glave.

"Doktorka je rekla da će se te povući. Rekla je da se javimo doktoru opšte prakse i da ga upute dalje na psihoterapiju. Od prvog dana idemo na razgovore sa stručnim licima".

Vuk se nakon nepune dvije nedelje vratio u školu, dodaje njegova majka. Kaže da prvih dana nakon što je napadnut nije govorio, ali da ni sada ne želi da priča na tu temu.

"Jedina stvar koju je rekao kada bismo otvorili tu temu je da ne želi njihovo izvinjenje, i da to razumijemo, on je želio da im bude drug, a oni su ga baš povrijedili. Rekao je da ne želi da priča o tome jer ima veliki bol u glavi i da oseća veliku sramotu", rekla je majka i otkrila da su saznali ko su djeca koja su ga napala i da su joj se dvije majke javile.

"Mama jednog dječaka je sutradan došla kod nas i svaka čast na ljudskosti. Bila je van sebe, došla je da razgovaramo, rekla je da je zatečena, odreagovala onako kako bi svako reagovao. Jedna mama je zvala prije par dana, nije znala ranije šta se dogodilo jer nije bila tu. Kad je saznala, šokirala se. Obje žene su bile stava da imamo problem i da nije normalno da se djeca tako ponašaju".

Njenom sinu, dodaje, nakon što se poslije napada vratio u školu kad prolazi kroz školske hodnike i dalje dovikuju da je "ćaci".

"Mi smo mu rekli da to ignoriše. S druge strane, postoje osmaci koji su stali u njegovu zaštitu i rekli da niko ne smije da ga dira, da će ga oni braniti", rekla je Vukova majka i istakla da je zahvalna i školi i Vukovoj razrednoj.

Dodaje da ih je kontaktirao Centar za socijalni rad.

Službe su obaviještene i već rade svoj dio posla, navodi. Oni, kaže M. R, idu na terapije, čekaju i nadaju se da ce ovo uticati i zaustaviti probleme djece za ubuduće.

"Da se ovakve stvari ne dešavaju. Da djeca ostanu djeca", dodala je M. R. na kraju.

Tag:

vršnjačko nasilje

