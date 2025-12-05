Logo
Umro Zoran Kovačević

Izvor:

Telegraf

05.12.2025

20:45

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Srpski strip umjetnik i karikaturista Zoran Kovačević preminuo je 3. decembra u Beogradu u 70. godini, saopštilo je Udruženje stripskih umjetnika Srbije.

Kovačević je "radeći raznovrsne stripove za neke od najpopularnijih jugoslovenskih magazina, revija i listova, uspio da izgradi prepoznatljivi autorski stil", istaklo je udruženje.

Kako je navedeno, Kovačević se dokazao "kao stvaralac međunarodnog formata u domenu karikaturalnog stripskog izraza humorističke i satiričke provenijencije".

"Profesionalnu karijeru počinje stripom 'Nićifor' (1978-1981), a veliki kreativni uspon nastavlja 'TV mrežom DDT' (1981-1983) u Eks almanah specijalu Ju strip, u kojem je kratkotrajno publikovao i 'Mikajla' (1980-1981)", podsjetilo je udruženje.

Kako je navedeno, Kovačević je sarađivao u satiričnom listu Jež, enigmatskom časopisu Eureka, Politikinom zabavniku, Denisu, pre toga u Zeki, Tik-taku i Kekecu, potom u dječjem strip magazinu Tom i Džeri, Našem stripu i Mozaiku.

"Kruna njegove karijere u osamdesetim godinama 20. vijeka dva su stripska albuma posvećena Nićiforu 'Dr Džekil i Mr Hajd' (1988) i 'Baladinova čarobna lampa' (1988)", istaknuto je u saopštenju.

Udruženje stripskih umetnika Srbije je navelo, između ostalog, da je Kovačević bio prisutan na njemačkom tržištu, mahom za izdavače Kondor i Interpart, radeći licencne stripove poput Koka i Roka, Toma i Džerija, Ulicu Sezam, Alfreda Kvaka, Dejvida Gnoma i Mece Dobriće.

Kovačević je bio član strip grupe "Beogradski krug 2", a bio je član Udruženja stripa autora Socijalističke Republike Srbije i Udruženja stripskih umetnika Srbije.

Kako je najavljeno, sahrana Kovačevića će biti 8. decembra na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Telegraf/Tanjug

