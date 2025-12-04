Žena (53) preminula od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći

Izvor:
Kurir
04.12.2025
17:56
Komentari:0
Žena stara 53 godine preminula je od povreda zadobijenih u udesu koji se danas oko 15.20 dogodio na putu Košutovo-Zubin Potok.
Žena koja je bila vozač jednog od automobila najprije je prebačena u Regionalnu bolnicu Južne Mitrovice.
BiH
Cvijanović: Slavu nam nisu mogli zabraniti okupatori, pa neće ni trovač Helez
Iz policije navode da je bolnica oko 16.20 potvrdila da je žena preminula od zadobijenih povreda.
Po nalogu tužioca, telo žrtve je poslato na Institut za sudsku medicinu. U nesreći su učestvovala dva vozila.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu