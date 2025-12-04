Logo
Eksplozija u fabrici ''Krušik'', ima povrijeđenih

Експлозија у фабрици ''Крушик'', има повријеђених

U valjevskoj fabrici "Krušik" u kapislani danas se dogodila eksplozija, potvrđeno je Telegrafu.

Prema informacijama, jedna osoba je povrijeđena, dok su dvije osobe preventivno prevezene u bolnicu.

Policija se nalazi na licu mjesta i vrši uviđaj. Uzrok će biti poznat nakon uviđaja.

O slučaju je obaviješteno tužilaštvo.

(Telegraf.rs)

