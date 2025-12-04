Eksplozija u fabrici ''Krušik'', ima povrijeđenih

Izvor:
Telegraf
04.12.2025
17:39
Komentari:0
U valjevskoj fabrici "Krušik" u kapislani danas se dogodila eksplozija, potvrđeno je Telegrafu.
Prema informacijama, jedna osoba je povrijeđena, dok su dvije osobe preventivno prevezene u bolnicu.
Republika Srpska
Tukao, pozivao na ubistvo: Za šta je sve hapšen Zmaj od Šipova
Policija se nalazi na licu mjesta i vrši uviđaj. Uzrok će biti poznat nakon uviđaja.
O slučaju je obaviješteno tužilaštvo.
Region
2 h0
Svijet
2 h0
Gradovi i opštine
2 h0
Banja Luka
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu