Nova provokacija u Zvečanu: Uklonjena bista Bogdana Radenkovića

U Zvečanu je ispred prostorija u kojima se ranije nalazilo JSKP "Standard" uklonjena bista Bogdana Radenkovića, jednog od najistaknutijih političko-kulturnih radnika među Srbima u nekadašnjoj Osmanskoj carevini.

Izabrani gradonačelnik opštine Zvečan Dragiša Milović izjavio je da ne zna ko je donio odluku da bista Bogdana Radenkovića bude uklonjena i istakao da je to još jedna u nizu provokacija i nerazuman potez odlazećeg nelegitimnog gradonačelnika Zvečana.

Hronika Oglasilo se Ministarstvo o profesoru osumnjičenom za pedofiliju

- Ne znam čija je odluka da se ona ukloni, da li odlazećeg opštinskog rukovodstva, koje tri godine devastira opštinu Zvečan. Po meni je ovo još jedna provokacija, nerazuman potez - rekao je Milović, prenosi TV Most.

Istakao je da građani treba da ostanu mirni jer će, kako je naveo, biti još provokacija.

- Ono šta je najbitnije i najvažnije, da će sutra u opštini Zvečan legalno i legitimni predstavnici naših građana preuzeti opštinu. I nadam se da ćemo svi zajedno, jer Zvečan je naša zajednička kuća, vratiti Zvečanu onaj sjaj koji on i zaslužuje. Dakle, sutra ćemo saznati da li je ovo odlazeće rukovodstvo, koje tri godine gotovo ništa nije uradilo u Zvečanu, nelegalno donijelo ovakvu odluku - naveo je Milović.

Vajar Nenad Radenković Jero koji je izradio bistu, istakao je da je uklanjanje biste Bogdana Radenkovića anticivilizacijski čin i da će skupštinskom odlukom ova bista biti vraćena tamo gdje je i bila.

Hronika Ukrao pola tone kupusa, pa bježao od policije

- Jednog od najvećih intelektualaca sa ovih prostora, koji je govorio sedam jezika, koji je bio predstavnik Srba u Carigradu, koji je bio kandidat za vladiku, ne možemo jednostavno tako jednostranim potezima ukloniti i izbrisati jedan bitan dio srpske istorije ne samo ovog prostora, nego i, inače, srpskog naroda u suštini. Ukoliko bista ne bude vraćena u određeno vrijeme, vratićemo je mi skupštinskom odlukom - naglasio je Radenković.

Ukazao je da Bogdan Radenković u svom radu nikada nije imao nikakvu aktivnost koja je bila uperena protiv albanskog naroda.