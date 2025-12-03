Logo
Nezapamćena tragedija: Voz pregazio dječaka na pruzi

03.12.2025

10:13

воз илустрација
Foto: ATV

Jeziva nesreća dogodila se u ponedjeljak 1. decembra u ranim popodnevnim satima na dijelu željezničke pruge između sela Toplac i Kumarevo, a tragično je stradao maloljetni D.T. iz Bresnice.

Prema informacijama koje je potvrdio glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, nesreća se dogodila kada je putnički voz, koji je saobraćao iz pravca Sjeverne Makedonije prema Beogradu, prešao preko tijela maloljetnog D. T.

Uviđaj je obavljen odmah po prijavi, a nadležno tužilaštvo naložilo je prikupljanje svih potrebnih obavještenja od eventualnih očevidaca, kao i detaljnu provjeru okolnih prilaza pruzi kako bi se utvrdile moguće okolnosti pod kojima je dječak dospio na prugu.

Магла-вријеме-улица

Društvo

Vozači oprez! Magla smanjuje vidljivost

Tijelo nesrećnog dječaka po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju poslato je na obdukciju, koju će sprovesti Zavod za sudsku medicinu u Nišu, a trebalo bi da pruži dodatna saznanja o tačnom vremenu i načinu stradanja.

Istraga, koja bi trebalo da utvrdi šta je maloljetnik tačno tražio na šinama, kao i kako je do nesreće tačno došlo, je u toku.

(JugMedia)

