Nezapamćena tragedija: Voz pregazio dječaka na pruzi

Jeziva nesreća dogodila se u ponedjeljak 1. decembra u ranim popodnevnim satima na dijelu željezničke pruge između sela Toplac i Kumarevo, a tragično je stradao maloljetni D.T. iz Bresnice.

Prema informacijama koje je potvrdio glavni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, nesreća se dogodila kada je putnički voz, koji je saobraćao iz pravca Sjeverne Makedonije prema Beogradu, prešao preko tijela maloljetnog D. T.

Uviđaj je obavljen odmah po prijavi, a nadležno tužilaštvo naložilo je prikupljanje svih potrebnih obavještenja od eventualnih očevidaca, kao i detaljnu provjeru okolnih prilaza pruzi kako bi se utvrdile moguće okolnosti pod kojima je dječak dospio na prugu.

Tijelo nesrećnog dječaka po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju poslato je na obdukciju, koju će sprovesti Zavod za sudsku medicinu u Nišu, a trebalo bi da pruži dodatna saznanja o tačnom vremenu i načinu stradanja.

Istraga, koja bi trebalo da utvrdi šta je maloljetnik tačno tražio na šinama, kao i kako je do nesreće tačno došlo, je u toku.

(JugMedia)