Nastavnica se vratila sa sedmogodišnjeg bolovanja, roditelji kažu da ima zabranu rada s djecom

Pravni tamni vilajet - tako bi se mogla opisati situacija u kojoj se našla novosadska Osnovna škola "Sonja Marinković", nakon što se poslije sedmogodišnjeg bolovanja u školu vratila nastavnica, kojoj je zbog hroničnog zdravstvenog stanja rad sa djecom bio zabranjen.

Strah roditelja podgrijavaju i uznemirujući sadržaji koje nastavnica dijeli na društvenim mrežama. Škola tvrdi da su sve pravne mogućnosti iscrpljene, roditelji pokušavaju da pomognu, ali svuda nailaze na zatvorena vrata.

Na prvi pogled sve djeluje kao običan školski dan, ali iza prividnog mira danima vlada vanredno stanje – od trenutka kada se sa dugog bolovanja vratila jedna nastavnica.

"Njoj je, naime, zaključeno bolovanje nakon sedam godina. Pored toga, imamo saznanja da ona ima zabranu rada sa djecom što ukazuje na to da ona, koliko se mi razumijemo u pravo i zakonske norme, ne bi smjela da predaje", kaže Maja Milovanović, članica Savjeta roditelja i Školskog odbora.

Strah podgrijavaju i objave koje nastavnica dijeli na društvenim mrežama.

Sadržaj stotina i stotina objava na mreži Tiktok, mogao bi se opisati kao izuzetno potresan i uznemirujući, a teme i rječnik kao krajnje neprimjereni. Na jednom od snimaka nastavnica u ruci drži sjekiru i iznosi najblaže rečeno uvrede upućene upravi škole.

Većina objava ima više od 1.000 pregleda, neke i po više od 10.000.

"Djeca znaju za to već neko duže vrijeme i to je ono što je posebno zabrinjavajuće, što te sadržaje koji su u svakom smislu ne samo neprimjereni nego potresni za nas je l' da koji smo dovoljno zreli da pojmimo ozbiljnost situacije, se ti snimci dijele među našom djecom. Ako su mlađa djeca, nemaju telefone, nemaju naloge na društvenim mrežama, o tome se priča. Znači, oni koji nemaju, vide od drugara i nemoguće je sakriti te stvari", kaže majka jednog učenika Nela Jelić Korać.

Da su im ruke vezane, uprava škole je Savetu roditelja saopštila kada su iscrpili sve pravne opcije, kontaktirali sve nadležne institucije i svuda kažu - naišli na zid.

"Škola se obratila nadležnim institucijama i sve zakonom propisane obaveze poslodavca su preduzete... Imenovana je na pripadajućem godišnjem odmoru, ali odbija da primi rješenje i dolazi u školu, sjedi u hodniku, ispred kancelarije sekretarijata dva–tri sata i pod nadzorom napusti školu kako ne bi došla u kontakt sa učenicima. Tokom boravka imenovana pokušava da provocira zaposlene kolege, koji ignorišu te provokacije", naveo je Branislav Davidović, direktor škole "Sonja Marinković".

"Prije svega kao roditelj i kao član Saveta želim da apelujem na sve da uopšte razumiju ovu situaciju, da se radi o jednoj osobi koja je bolesna i gdje moramo prići ovoj situaciji sa neke humane strane. Dakle, to nije osoba koju možemo ostaviti bez primanja, to nije osoba koja može da se stara o sebi, to je osoba koja je dosta dugo bila na terapijama i mi samo želimo da znamo kako neko takav može da se vrati u nastavu i da bude sa našom djecom", navela je Maja Milovanović.

Bez odgovora ministarstava zdravlja i prosvjete

Kako je to moguće, upitali smo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvjete i za sada ostali bez odgovora. Prosvjetna savjetnica sa više od 40 godina iskustva objašnjava nam da je riječ o višedecenijskom pravnom vakuumu u kom ne postoje efikasne procedure.

"Na osnovu nekog mog iskustva u tih 40 godina je bilo, nažalost, mnogo sličnih situacija. O procedurama - one su zaista vrlo neefikasne i neefektivne. Tako da se delegira direktoru škole da on nađe rješenje", kaže Sonja Miladinović, prosvjetna savjetnica.

Institut "Dragomir Karajović" u Beogradu jedina je zdravstvena ustanova u državi nadležna da donese odluku da li su prosvjetni radnik ili radnica sposobni za rad sa djecom.

Direktor škole "Sonja Marinković" uputio im je zahtjev za hitan vanredni pregled nastavnice. Prvi slobodan termin je tek 19. decembra. Šta do tada i šta poslije toga?

"U mom iskustvu najčešće se dešavalo da osoba nije sposobna za rad sa djecom, ali da joj se pronađe neko drugo radno mjesto u školi. Pa to je nemoguće", smatra Miladinović.

Nemoguće - baš tom rječju mogao bi se opisati lavirint u kom su se našli svi akteri ove priče. Bez pravnog osnova da nastavnici pristup ustanovi zabrani, uprava i roditelji oslanjaju se za sada na pomoć policijske uprave, koja je školi dodijelila školskog policajca, piše N1.