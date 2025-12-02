Logo
Oglasio se NIS: Obustavljamo rad

Izvor:

Agencije

02.12.2025

16:42

Foto: ATV

Naftna industrija Srbije saopštila je da je počela obustavu rada proizvodnih postrojenja usljed nedostatka sirove nafte za preradu.

Kako je pojašnjeno, to su posljedice sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo NIS-u.

Огњен минхен несрећа бронзани мајдан

Banja Luka

Pokrenuta akcija za porodicu Banjalučanina koji je poginuo u Njemačkoj

"Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primjenjuje kada je riječ o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožim ekološkim standardima i pravilima bezbjednosti i zdravlja na radu", navode iz NIS-a.

Kako je navedeno u NIS-ovom saopštenju, za vrijeme trajanja obustave rada Rafinerije zaposleni će biti angažovani na poslovima koje obavljaju tokom planskih obustava postrojenja.

Вртић, Бијељина

Gradovi i opštine

Radnici očekuju da će obaveze biti izvršene: Vrtić ''Čika Jova Zmaj'' prestaje sa štrajkom

Kompanija NIS izražava nadu da će u što je moguće kraćem roku ponovo biti uspostavljen redovan rad Rafinerije nafte Pančevo.

