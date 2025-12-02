Fond PIO povećao naknade za sahrane, poznato i koliko

Izvor:
Telegraf
02.12.2025
19:56
Komentari:0
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO) saopštio je da je, pored redovnog povećanja penzija od 12,2 odsto koje je stupilo na snagu 1. decembra 2025. godine, u istom procentu došlo i do rasta ostalih prava i naknada koje Fond isplaćuje.
Ova korekcija direktno utiče i na naknadu pogrebnih troškova na koju pravo ima lice koje je snosilo troškove sahrane preminulog korisnika penzije.
Društvo
Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike
Prema novim iznosima, pomoć države Srbije prilikom sahrane, koja se odnosi na korisnike preminule od 1. decembra 2025. i tokom cijele 2026. godine, iznosiće 85.686,00 dinara.
Ono što je važno istaći jeste da je ovaj iznos jedinstven za sve korisnike, bez obzira na kategoriju osiguranja kojoj je preminuli pripadao (zaposleni, samostalne djelatnosti ili poljoprivrednici), kao i nezavisno od vrste penzije koju je koristio (starosna, invalidska ili porodična penzija).
Srbija
Stiže novi program u škole, mijenja se broj časova?
"Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija", saopštio je Fond PIO.
Ovo usklađivanje naknade prati redovno godišnje usklađivanje penzija, čime se obezbeđuje da sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prate zakonom definisani rast, piše "Telegraf".
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu