Fond PIO povećao naknade za sahrane, poznato i koliko

Izvor:

Telegraf

02.12.2025

19:56

Komentari:

0
Сахрана / Илустративна фотографија
Foto: Pexels / Photo by Pavel Danilyuk

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije (PIO) saopštio je da je, pored redovnog povećanja penzija od 12,2 odsto koje je stupilo na snagu 1. decembra 2025. godine, u istom procentu došlo i do rasta ostalih prava i naknada koje Fond isplaćuje.

Ova korekcija direktno utiče i na naknadu pogrebnih troškova na koju pravo ima lice koje je snosilo troškove sahrane preminulog korisnika penzije.

Новац

Društvo

Vlada odlučila: Radnicima 300 KM za praznike

Prema novim iznosima, pomoć države Srbije prilikom sahrane, koja se odnosi na korisnike preminule od 1. decembra 2025. i tokom cijele 2026. godine, iznosiće 85.686,00 dinara.

Jedinstven iznos

Ono što je važno istaći jeste da je ovaj iznos jedinstven za sve korisnike, bez obzira na kategoriju osiguranja kojoj je preminuli pripadao (zaposleni, samostalne djelatnosti ili poljoprivrednici), kao i nezavisno od vrste penzije koju je koristio (starosna, invalidska ili porodična penzija).

ILU-SKOLA-28082025

Srbija

Stiže novi program u škole, mijenja se broj časova?

"Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija", saopštio je Fond PIO.

Republički fond za PIO je podsjetio i na proceduru za ostvarivanje prava na naknadu:

  • Osnov za isplatu je original računa o plaćenim troškovima sahrane.
  • Zahtjev se podnosi filijali Fonda PIO koja je preminulom korisniku isplaćivala penziju.
  • Pravo na naknadu ostvaruje lice koje je snosilo troškove sahrane i koje Fondu dostavlja navedeni račun.

Ovo usklađivanje naknade prati redovno godišnje usklađivanje penzija, čime se obezbeđuje da sva prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prate zakonom definisani rast, piše "Telegraf".

