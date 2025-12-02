Logo
Raskrinkan Šerif Konjević: Snimljen kako pjeva srbomrzačku pjesmu

Telegraf

Раскринкан Шериф Коњевић: Снимљен како пјева србомрзачку пјесму

Nakon što je Šerif Konjević poslije žurke na kojoj je pjevao, a na kojoj je gost bio i Naser Orić, pomenuo svoju antisrpsku pjesmu "Vukovi" i tvrdio da je "nikada nije izvodio", pojavio se dokaz da - jeste.

Naime, na društvenim mrežama, čim se fotografija pojavila, počeli su da se objavljuju i stihovi koje je Konjević otpjevao: "Kud si poš'o, babo, sa puškom u ruci? Idem, sine, gori Bosna, napali je bjesni vuci. Vukovi su preko Drine prešli, mili sine, ako poginem, ti narasti, osveti me".

Посао

Svijet

Primao platu 10 godina, a nijednom se nije pojavio na poslu

Šerif u izjavi koju je dao nije porekao da je tu pjesmu snimio, ali je i tvrdio da je nikada nije javno otpjevao niti će.

Međutim, na društvenoj mreži pojavio se snimak Šerifa Konjevića na kojem pjeva upravo tu pjesmu. Kako piše u objavi, snimak je iz 1994. i pjeva je uživo, ali nije objavljeno gdje i na kojoj televiziji, piše "Telegraf".

"Smradovi su prešli preko Drine, mili sine...", čuje se kako pjeva, umjesto kako je u originalu: "Vukovi su preko Drine prešli, mili sine, ako poginem, ti narasti, osveti me..."

Tekst pjesme

Kud si poš'o babo Sa puškom u ruci Idem sine gori Bosna Napali je bjesni vuci

REF. Vukovi su preko Drine prešli mili sine, ako poginem ti narasti osveti me

Kad im saznaš ime, ako poginem ti narasti osveti me, kad im saznaš ime

Ti pripazi sine Nna sestrice svoje još su mlade i nejake vukova se boje

REF. Vukovi su preko Drine prešli mili sine ako poginem ti narasti osveti me

Kad im saznaš ime ako poginem ti narasti osveti me, kad im saznaš ime

Kakvo ćeš odijelo ti da nosiš sine šest ljiljana zlatne boje simbol Bosne moje

REF. Vukovi su preko Drine prešli mili sine ako poginem ti narasti osveti me

Kad im saznaš ime ako poginem ti narasti osveti me, kad im saznaš ime.

Tvrdio da nikad nije izveo tu pjesmu

Podsjetimo, pjevač je za "Kurir" objasnio zašto je snimio tu pjesmu, koju, kako tvrdi nikada nije pjevao na nastupima, niti će.

Kriptovalute

Svijet

Zaplijenjen kripto-mikser: Na njemu bilo 48 miliona KM

"Vidim da dokoni ljudi izvlače šta njima odgovara. Jako ružno. Ja sam čovjek koji nikada nije ništa krio i uvijek sam stajao iza svojih riječi i djela. Što se te pjesme tiče, ona je nastala usred teškog bola. Usred rata. Izgubio sam brata. Otpjevao sam je samo za sebe. Nikada je nigdje nisam izvodio, ni na jednom privatnom veselju, niti na nastupu. Nikada je neću pjevati javno. U teškoj situaciji sam je uradio. Nikada i nigdje je nisam izvodio, niti ću. Ne mogu ja da bacim pedeset godina svoje karijere i saradnje sa cijenjenim i poštovanim ljudima zbog pojedinaca koji žele nemire, svađe i intrige. To nije u redu", rekao je Konjević.

Konjević je poručio da je čist pred Bogom i narodom.

Пензионери

Društvo

Od 1. decembra povećane penzije za 20.000 korisnika u BiH

"Niko moju porodičnu tragediju nije istakao javno, niti ja to tražim, ali neki red treba da se zna. Svoj bol nosim u svojoj duši i nikoga ne diram. Veoma sam ponosan što me ljudi u Srbiji izuzetno cijene i poštuju i tako je i sa moje strane. Nikada ne bih to zloupotrijebio, naprotiv, pjevam čistog srca, a oni koji žele da prave zavadu i svađu među narodom, njima na čast i obraz. Takvi i nemaju obraz ni svoj život, nego se kriju iza miša i tastature na društvenim mrežama. To je najlakše, ajde ti stani iza svojih postupaka i u lice reci šta imaš. To je takvima najteže", rekao je Konjević za "Kurir".

