Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

Nestanak 21-godišnjeg Ukrajinca koji studira u Beču prijavili su njegovi roditelji u srijedu naveče.

Istraga je otkrila jeziv zločin. Njegovo tijelo pronađeno je prošle srijede oko 00:30 u blizini vrta na Marlen-Haushofer-Vegu u bečkoj četvrti Donauštad, nakon što su stanovnici podigli uzbunu zbog zapaljenog Mercedesa.

Vatrogasci su tijelo mladića otkrili tek nakon što je požar ugašen. Okolnosti zločina posebno su trebale rasvijetliti ima li mladićeva smrt veze s njegovim ocem, zamjenikom gradonačelnika Harkova, drugog najvećeg grada u Ukrajini.

Na kraju, austrijska policija u saradnji s ukrajinskim vlastima i Evropolom u Ukrajini uhapsila je dvojicu osumnjičenih – 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca.

Istražitelji u Austriji otkrili su i mogući motiv ubistva.

Nakon što su isključili politički motiv, istraga je krenula u smjeru novca. Načelnik Kancelarije kriminalističke policije u Beču, pukovnik Gerhard Vinkler, objasnio je da je nakon napada iz kriptonovčanika žrtve podignut veliki iznos.

Nadalje, jedna od uhapšenih osoba imala je veliku svotu američkih dolara. Policija je otkrila i da smrt 21-godišnjaka pronađenog u zapaljenom automobilu nije prvo mjesto zločina.

Prema analizi posljednjih sati mladog Ukrajinca, prvo mjesto zločina bilo je u podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel, gdje ga je prvo svladalo i brutalno napalo nekoliko muškaraca, što je vidljivo na snimcima nadzornih kamera. Policija je na tijelu 21-godišnjaka pronašla ogromne opekotine i jasne znakove udaraca.

Tijelo mu je bilo 80 posto izgorjelo, objasnio je Vinkler.

Mladić je potom smješten na zadnje sjedište Mercedesa s ukrajinskim registarskim oznakama i zapaljen, očigledno kako bi se prikrili tragovi.

Pukovnik Vinkler navodi gušenje ili toplotni udar kao moguće uzroke smrti. Čini se da je za paljenje korišten katalizator, a istražioci su otkrili rastopljeni kanister benzina na zadnjem sjedištu.

Ostaci su na kraju doveli policiju do videosnimka sa benzinske pumpe u Beču – i time do dvojice osumnjičenih, koji su ubrzo nakon zločina pobjegli u Ukrajinu.

Prema riječima pukovnika Vinklera, dvojica ukrajinskih osumnjičenih neće biti izručena Austriji, već će biti procesuirani u svojoj matičnoj zemlji.

Slučaj će biti prebačen iz austrijskog pravosuđa u Ukrajinu.