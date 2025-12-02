Logo
Large banner

Ubijen sin političara: Pretukli ga pa živog zapalili

Izvor:

ATV

02.12.2025

17:57

Komentari:

0
Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили
Foto: cottonbro studio/Pexels

Nestanak 21-godišnjeg Ukrajinca koji studira u Beču prijavili su njegovi roditelji u srijedu naveče.

Istraga je otkrila jeziv zločin. Njegovo tijelo pronađeno je prošle srijede oko 00:30 u blizini vrta na Marlen-Haushofer-Vegu u bečkoj četvrti Donauštad, nakon što su stanovnici podigli uzbunu zbog zapaljenog Mercedesa.

Ријана

Scena

Slavna Rijana šokira modnim izborom

Vatrogasci su tijelo mladića otkrili tek nakon što je požar ugašen. Okolnosti zločina posebno su trebale rasvijetliti ima li mladićeva smrt veze s njegovim ocem, zamjenikom gradonačelnika Harkova, drugog najvećeg grada u Ukrajini.

Na kraju, austrijska policija u saradnji s ukrajinskim vlastima i Evropolom u Ukrajini uhapsila je dvojicu osumnjičenih – 19-godišnjeg i 45-godišnjeg Ukrajinca.

Istražitelji u Austriji otkrili su i mogući motiv ubistva.

Nakon što su isključili politički motiv, istraga je krenula u smjeru novca. Načelnik Kancelarije kriminalističke policije u Beču, pukovnik Gerhard Vinkler, objasnio je da je nakon napada iz kriptonovčanika žrtve podignut veliki iznos.

Бијели лук

Zdravlje

Zašto je bijeli luk jedna od najzdravijih namirnica?

Nadalje, jedna od uhapšenih osoba imala je veliku svotu američkih dolara. Policija je otkrila i da smrt 21-godišnjaka pronađenog u zapaljenom automobilu nije prvo mjesto zločina.

Prema analizi posljednjih sati mladog Ukrajinca, prvo mjesto zločina bilo je u podzemnoj garaži luksuznog hotela Sofitel, gdje ga je prvo svladalo i brutalno napalo nekoliko muškaraca, što je vidljivo na snimcima nadzornih kamera. Policija je na tijelu 21-godišnjaka pronašla ogromne opekotine i jasne znakove udaraca.

Tijelo mu je bilo 80 posto izgorjelo, objasnio je Vinkler.

Mladić je potom smješten na zadnje sjedište Mercedesa s ukrajinskim registarskim oznakama i zapaljen, očigledno kako bi se prikrili tragovi.

Pukovnik Vinkler navodi gušenje ili toplotni udar kao moguće uzroke smrti. Čini se da je za paljenje korišten katalizator, a istražioci su otkrili rastopljeni kanister benzina na zadnjem sjedištu.

Ostaci su na kraju doveli policiju do videosnimka sa benzinske pumpe u Beču – i time do dvojice osumnjičenih, koji su ubrzo nakon zločina pobjegli u Ukrajinu.

vatrogasci

Hronika

Izbio požar u hotelu, uslijedila hitna evakuacija

Prema riječima pukovnika Vinklera, dvojica ukrajinskih osumnjičenih neće biti izručena Austriji, već će biti procesuirani u svojoj matičnoj zemlji.

Slučaj će biti prebačen iz austrijskog pravosuđa u Ukrajinu.

Podijeli:

Tagovi:

Ubistvo

Austrija

Beč

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Svijet

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

6 h

1
Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Hronika

Uhapšen trojac iz Laktaša, vlasnike oštetili za 57.000 maraka

6 h

0
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Hronika

Sudar tri vozila u ovom dijelu BiH: Ima povrijeđenih, saobraćaj se odvija otežano

6 h

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Hronika

Radik pao sa skele, bore mu se za život

6 h

0

Više iz rubrike

Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Svijet

Putin poručio Evropi: Ako želite rat...

6 h

1
Брајан Волш на суђењу

Svijet

Nastavljeno suđenje za ubistvo Ane Volš

6 h

0
Стив Виткоф стигао у Кремљ: Ускоро састанак са Путином

Svijet

Stiv Vitkof stigao u Kremlj: Uskoro sastanak sa Putinom

6 h

0
''Ослобођење Красноармејска - добра основа за рјешавање задатака СВО''

Svijet

''Oslobođenje Krasnoarmejska - dobra osnova za rješavanje zadataka SVO''

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner