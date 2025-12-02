Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Извор:
Агенције
02.12.2025
17:50
Коментари:0
Бијели лук је изузетно здрава намирница. Може снизити крвни притисак, смањити холестерол, заштитити од вируса и још много тога. Ово су само неки од разлога због којих бисте га чешће требали јести.
Богат је витаминима Ц и Б6, као и манганом и селеном минералима у траговима који су нашем тијелу потребни за мноштво виталних функција, укључујући одржавање чврстоће костију, стварање колагена, одржавање здравља штитне жлијезде и јачање имунолошког система.
Хроника
Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација
Оно што бијели лук заиста чини “супернамирницом” јесте алицин, спој богат сумпором који је одговоран за мноштво његових предности, али и специфичан мирис.
Утврђено је да подржава имунолошку функцију због своје ефикасности у борби против бактерија (укључујући сојеве отпорне на лијекове), вируса, гљивица и паразита. Такође може подржати кардиоваскуларно здравље. Истраживања су открила умјерена побољшања крвног притиска и нивоа холестерола конзумирањем бијелог лука. Спојеви богати сумпором такође подржавају детоксикацију јетре.
Свијет
Путин поручио Европи: Ако желите рат...
Бијели лук се узгаја и једе већ скоро 6.000 година. Потиче из централне Азије. Одатле се проширио на Блиски исток, затим на Медитеран па на остатак свијета.
Здравље
8 ч0
Здравље
11 ч0
Здравље
13 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму