Logo
Large banner

Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?

Извор:

Агенције

02.12.2025

17:50

Коментари:

0
Зашто је бијели лук једна од најздравијих намирница?
Фото: Isabella Mendes/Pexels

Бијели лук је изузетно здрава намирница. Може снизити крвни притисак, смањити холестерол, заштитити од вируса и још много тога. Ово су само неки од разлога због којих бисте га чешће требали јести.

Богат је витаминима Ц и Б6, као и манганом и селеном минералима у траговима који су нашем тијелу потребни за мноштво виталних функција, укључујући одржавање чврстоће костију, стварање колагена, одржавање здравља штитне жлијезде и јачање имунолошког система.

vatrogasci

Хроника

Избио пожар у хотелу, услиједила хитна евакуација

Оно што бијели лук заиста чини “супернамирницом” јесте алицин, спој богат сумпором који је одговоран за мноштво његових предности, али и специфичан мирис.

Утврђено је да подржава имунолошку функцију због своје ефикасности у борби против бактерија (укључујући сојеве отпорне на лијекове), вируса, гљивица и паразита. Такође може подржати кардиоваскуларно здравље. Истраживања су открила умјерена побољшања крвног притиска и нивоа холестерола конзумирањем бијелог лука. Спојеви богати сумпором такође подржавају детоксикацију јетре.

vladimir putin-05092025

Свијет

Путин поручио Европи: Ако желите рат...

Бијели лук се узгаја и једе већ скоро 6.000 година. Потиче из централне Азије. Одатле се проширио на Блиски исток, затим на Медитеран па на остатак свијета.

Подијели:

Таг:

bijeli luk

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

Хроника

Ухапшен тројац из Лакташа, власнике оштетили за 57.000 марака

6 ч

0
Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

Хроника

Судар три возила у овом дијелу БиХ: Има повријеђених, саобраћај се одвија отежано

6 ч

0
Радик пао са скеле, боре му се за живот

Хроника

Радик пао са скеле, боре му се за живот

6 ч

0
''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

Стил

''Прада'' купује ''Версаће'' за 1.3 милијарде долара

6 ч

0

Више из рубрике

Ово су рани знакови недостатка витамина Ц: Не игноришите их

Здравље

Ово су рани знакови недостатка витамина Ц: Не игноришите их

8 ч

0
Акне на лицу говоре о стању унутрашњих органа: Препознајте проблем на вријеме

Здравље

Акне на лицу говоре о стању унутрашњих органа: Препознајте проблем на вријеме

11 ч

0
Ово воће преко ноћи препороди јетру, помаже код упала и детоксикације

Здравље

Ово воће преко ноћи препороди јетру, помаже код упала и детоксикације

13 ч

0
Три лоше навике које узрокују умор

Здравље

Три лоше навике које узрокују умор

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

54

Ђокић за АТВ: Цијене струје у Српској остају најниже у региону

22

40

Завршен састанак Путина и Виткофа у Кремљу

22

37

Вук Караџић добија трг у Бечу

22

30

Тинејџер (16) из БиХ покушао да уђе у Њемачку са лажним документима

22

27

Које је идеално вријеме за вечеру током зиме?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner