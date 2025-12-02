Nastavljeno suđenje za ubistvo Ane Volš

Nastavljeno je suđenje za ubistvo Ane Volš. Narednik Harišon Šmit iz policijske stanice u Kohasetu ponovo je na klupi za svjedoke. Njega ispituje tužilaštvo.

Emitovani su audio snimci koji su snimljeni tokom ispitivanja Brajana Volša u vezi sa početnim nestankom Ane Volš.

Dok traže konkretne detalje o njenom kretanju, posljednjem putu kada ju je vidio i njenim navikama u korištenju mobilnog telefona, policija ga je neprekidno pitala da li ju je na bilo koji način povrijedio.

"Da li ste učinili nešto da povrijedite svoju suprugu?", upitao je jedan policajac Volša.

"Ne, nikada ne bih", odgovorio je.

"Želim da provedem ostatak života sa svojom suprugom".

On je rekao da je Ana bila divna majka, pored toga što je bila divna supruga, i da nikada ne bi želio da "to oduzme" njihovoj djeci.

Poroti je danas pušteno preostalih 30 minuta snimka ispitivanja Brajana Volša. Volš je takođe rekao istražiocima da je u jednom trenutku te noći, na dočeku Nove godine, Ana poslala fotografiju sebe i njihovog sina Vilu Fastou, za kojeg tužioci tvrde da je imala aferu u Vašingtonu.

Rekao je da nije zamjerio svojoj ženi što je rano otišla da bi se vratila u Vašington, jer su se posvađali oko toga kada je propustila Dan zahvalnosti i Badnje veče sa porodicom.

"Nisam htio da napravim istu grešku tri puta", rekao je Volš u snimljenom intervjuu.

Takođe je rekao da se naljutio na svoju ženu što je propustila Dan zahvalnosti, ali je onda shvatio da je "samo tužan što ne provodimo mnogo vremena zajedno".

"I ona je bila tužna zbog toga, i to je bilo iscrpljujuće za oboje", rekao je Brajn, prenosi CNN.