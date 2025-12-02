Logo
Прекорачио брзину за 30 km/h и платио незамисливу казну

Извор:

Агенције

02.12.2025

16:51

Један од најбогатијих људи у Финској, тада 76-годишњи Андерс Виклоф, 2023. године кажњен је високом новчаном казном због прекорачења брзине.

Како наводи "АБЦ Њуз", Виклоф је на Оланду возио 80 километара на сат на дионици на којој је ограничење било 50 километара на сат, док је с пријатељима путовао према главном граду оточја, Мариехамн.

Месо

Економија

Утврђена бактерија: Овај месни производ се повлачи са тржишта

Због прекршаја му је изречена казна од 121.000 евра, односно око 129.500 долара.

Виклоф је изјавио да је покушао успорити када се ограничење брзине изненада промијенило на 50 километара на сат, али није стигао довољно смањити брзину прије него што га је зауставила полиција:

“Заиста ми је жао због овога”, рекао је за локалне новине, а преноси "Гардијан".

“Тек сам почео успоравати, али очигледно то није било довољно брзо. Тако то иде", додао је.

Тежина прекршаја

Финска је једна од земаља нордијске регије у којој се саобраћајне казне одређују према тежини прекршаја, али и према висини прихода возача, пише "Гардијан".

Нис-28112025

Србија

Огласио се НИС: Обустављамо рад

Виклоф је мултимилионер те предсједник и оснивач компаније "Виклоф Холдинг АБ", чија се вриједност процјењује на више од 10 милиона долара.

Није му ово први пут да је скупо платио пребрзу вожњу. 2018. године кажњен је са 63.680 евра, а пет година раније платио је чак 95.000 евра због истог прекршаја, наводи "АБЦ Њуз".

Предузетнику је уз новчану казну одузета и возачка дозвола на 10 дана. Говорећи о изреченој казни, Виклоф је тада изразио наду да ће држава његов новац искористити на добар начин.

Огњен минхен несрећа бронзани мајдан

Бања Лука

Покренута акција за породицу Бањалучанина који је погинуо у Њемачкој

“Чуо сам да влада у Финској жели да уштеди 1,5 милијарди евра на здравственом систему, па се надам да ће мој новац барем мало попунити ту рупу”, рекао је он.

