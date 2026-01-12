Logo
U Srpskoj rođeno 26 beba

12.01.2026

08:19

Беба новорођенче
Foto: kelvin agustinus/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 16 djevojčica i 10 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Osam beba rođeno je u Banjaluci, sedam u Prijedoru, šest u Doboju, po dvije u Zvorniku i Trebinju, a jedna u Gradišci.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčica i četiri dječaka, u Prijedoru četiri djevojčice i tri dječaka, u Doboju pet djevojčica i jedan dječak, u Zvorniku dva dječaka, u Trebinju dvije djevojčice i u Gradišci djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Foči i Nevesinju.

