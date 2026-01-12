Logo
Vozači oprez: Poledica i snijeg na kolovozu

Izvor:

SRNA

12.01.2026

07:43

Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу
Foto: ATV

Vozačima koji jutros putuju dionicama Mrkonjić Grad-Miliništa, Tisovac-Kneževo-Ugar, Šipovo-Novo Selo, Sarajevo-Rogatica preko Romanije, Trnovo-Foča preko Rogoja i Vlasenica-Han Pijesak preko Han Pogleda savjetuje se oprez zbog poledice i ugaženog snijega na kolovozu.

Iz Auto-moto saveza su istakli da je poledica moguća na svim vlažnim lokalitetima, a vozačima se skreće pažnja i na povećanu opasnost od odrona, kao i povećan rizik od pada ledenica na dionicama u usjecima.

Na graninim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

U toku su radovi na sanaciji magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonima Balatuna i Trnjaka, pa se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta. Naizmjenično se vozi i na mostu na graničnom prelazu Rača od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put Dobro Polje – Miljevina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, kao i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Клима

Zanimljivosti

Koliko struje troši inverter klima, a koliko klasična: Detaljna računica o isplativosti

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Doboj-Stanari na lokaciji prevoj Ljeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Usljed klizišta jednog trakom vozi se na regionalnim putnim pravcima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevom, Prnjavor-Ukrina u Vijačanima.

Zbog aktiviranog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Deminiranja su akutelna u kamenolomu Han Derventa na magistralnom putu dionica Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH je na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje na snazi obustava.

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Stiže kiša para: Ova 4 znaka neće znati šta će od novčanica u februaru

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Zbog snježnih padavina i odrona na magistralnom putu Plužine-Šćepan Polje u Crnoj Gori saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom, i dozvoljen je isključivo za putnička vozila, dok je za teretna vozila na snazi zabrana saobraćaja.

Do poboljšanja vremenskih uslova i normalizacije saobraćaja, vozačima se savjetuje da izbjegavaju granični prelaz Hum-Šćepan Polje.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do tri i po tone.

Granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

