Tramp prikazao sebe kao v.d. predsjednika Venecuele

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je snimak ekrana, navodno sa Vikipedije, na kojem piše da je on vršilac dužnosti predsjednika Venecuele.

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.

Trump posts photo of himself labelled as the 'Acting President of Venezuela' pic.twitter.com/38fz4ZwMPT — The Spectator Index (@spectatorindex) January 12, 2026

Prema snimku ekrana, Tramp je "stupio na dužnost" u januaru 2026. Godine, prenosi Tanjug.

SAD su 3. januara izvele napad na Karakas, kada su američke snage uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gdje se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Države preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom.