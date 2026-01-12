Logo
Large banner

Tramp prikazao sebe kao v.d. predsjednika Venecuele

12.01.2026

07:25

Komentari:

0
Трамп приказао себе као в.д. предсједника Венецуеле
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je snimak ekrana, navodno sa Vikipedije, na kojem piše da je on vršilac dužnosti predsjednika Venecuele.

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social.

Prema snimku ekrana, Tramp je "stupio na dužnost" u januaru 2026. Godine, prenosi Tanjug.

SAD su 3. januara izvele napad na Karakas, kada su američke snage uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gdje se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom.

Tramp je rekao da će Sjedinjene Države preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Venecuela

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Svijet

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

1 h

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Трамп разматра удар на Иран

Svijet

Tramp razmatra udar na Iran

12 h

0
Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Svijet

Evropa se igra lažima ili vatrom! Planiraju vojni odgovor Trampu

13 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Кубе одбрусио Трампу и најавио борбу до посљедње капи крви

Svijet

Predsjednik Kube odbrusio Trampu i najavio borbu do posljednje kapi krvi

1 h

0
Бразил више неће вршити дипломатске активности и послове за Аргентину

Svijet

Brazil više neće vršiti diplomatske aktivnosti i poslove za Argentinu

2 h

0
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

Svijet

Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

2 h

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner