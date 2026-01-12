Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

Izvor:
12.01.2026
Ministarstvo domovinske bezbjednosti SAD-a (DHS) podijelilo je novi snimak pucnjave u Mineapolisu, a gdje je pripadnik američke imigracijske službe (ICE) ubio ženu.
Naime, na snimku koji traje tri i po minute, DHS pokušava opravdati potez pripadnika ICE-a te su naveli kako je ubijena Rene Nikol Gud prekršila zakon.
Videosnimak koji su objavili prikazuje automobil koji neprestano svira, a na ulici se može vidjeti i vozilo ubijene Gud.
"Novi dokazi pokazuju kako je anti-ICE agitatorka uznemiravala i ometala operaciju provođenja zakona tokom jutra", naveli su.
🚨 BREAKING: Was just sent a video showing the moments before the shooting.— Dustin Grage (@GrageDustin) January 10, 2026
In it, you can clearly see Renee Good’s vehicle blocking ICE agents for over 3 minutes as she’s dancing to her own car horn.
Kinda ruins some narratives, doesn’t it? pic.twitter.com/aXtiTjAtF9
Ministarstvo je iskoristilo i priliku za kritiku medija.
"Dokazi govore sami za sebe. Tradicionalni mediji su izgubili povjerenje kod američkog naroda", poručili su.
Video je objavljen tri dana nakon što je agent ICE-a ubio Gud dok je navodno vozila vozilo prema policajcima.
Okolnosti koje su dovele do njene smrti izazvale su oluju kritika upućenih Trampovoj administraciji i ICE-u.
Savezni američki zvaničnici su branili postupke agenta ICE-a kao samoodbranu i opisali pucnjavu u Minneapolisu kao čin "domaćeg terorizma", dok su demokratski lideri odbacili tu karakterizaciju i oštro osudili ponašanje policajca.
