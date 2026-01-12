Logo
Large banner

Američko ministarstvo objavilo novi snimak ubistva žene: Tvrde kako dokazuje da je kršila zakon

Izvor:

Agencije

12.01.2026

07:05

Komentari:

0
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон
Foto: Printscreen / X

Ministarstvo domovinske bezbjednosti SAD-a (DHS) podijelilo je novi snimak pucnjave u Mineapolisu, a gdje je pripadnik američke imigracijske službe (ICE) ubio ženu.

Naime, na snimku koji traje tri i po minute, DHS pokušava opravdati potez pripadnika ICE-a te su naveli kako je ubijena Rene Nikol Gud prekršila zakon.

Videosnimak koji su objavili prikazuje automobil koji neprestano svira, a na ulici se može vidjeti i vozilo ubijene Gud.

"Novi dokazi pokazuju kako je anti-ICE agitatorka uznemiravala i ometala operaciju provođenja zakona tokom jutra", naveli su.

Ministarstvo je iskoristilo i priliku za kritiku medija.

"Dokazi govore sami za sebe. Tradicionalni mediji su izgubili povjerenje kod američkog naroda", poručili su.

Video je objavljen tri dana nakon što je agent ICE-a ubio Gud dok je navodno vozila vozilo prema policajcima.

Okolnosti koje su dovele do njene smrti izazvale su oluju kritika upućenih Trampovoj administraciji i ICE-u.

Savezni američki zvaničnici su branili postupke agenta ICE-a kao samoodbranu i opisali pucnjavu u Minneapolisu kao čin "domaćeg terorizma", dok su demokratski lideri odbacili tu karakterizaciju i oštro osudili ponašanje policajca.

Podijeli:

Tagovi:

Amerika

Pucnjava

Rene Nikol Gud

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Објављен снимак убиства Рене Гуд са камере агента који је пуцао у њу

Svijet

Objavljen snimak ubistva Rene Gud sa kamere agenta koji je pucao u nju

1 d

0
Појавио се снимак убиства мајке троје д‌јеце у Минесоти из угла агента који је пуцао, чуло се "је**на куч*о"

Svijet

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

2 d

0
Протест у Минеаполису послије убиства жене у акцији ИЦЕ-а

Svijet

Protest u Mineapolisu poslije ubistva žene u akciji ICE-a

3 d

0
Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима

Svijet

Danska pristala na razgovore oko Grenlanda sa Amerikancima

15 h

0

Više iz rubrike

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Svijet

Ovako će izgledati odgovor Evrope zbog Grenlanda: Sprema se misija "Arktički stražar"!

11 h

0
Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

Svijet

Švedska u šoku: Policajac optužen za silovanje i zlostavljanje djece

11 h

0
Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

Svijet

Napadnuta bugarska Ambasada u Skoplju

11 h

0
Трамп разматра удар на Иран

Svijet

Tramp razmatra udar na Iran

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

12

Bijeljina jutros na -7 bez grijanja

09

02

Ninković za ATV: U ovom trenutku je nelegalna naplata parkinga u Banjaluci

08

51

Ovaj pjevač je otac Zlatana Ibrahimovića: "On je imao svoj svoj rat i pijančenje"

08

48

Pronađeno tijelo žene s povredama glave, suprug ispričao bizarnu priču

08

45

Stanari prijavili muškarca policiji jer im ostavlja sumnjive predmete: Radi se o crnoj magiji?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner