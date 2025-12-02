Zašto je bijeli luk jedna od najzdravijih namirnica?

Bijeli luk je izuzetno zdrava namirnica. Može sniziti krvni pritisak, smanjiti holesterol, zaštititi od virusa i još mnogo toga. Ovo su samo neki od razloga zbog kojih biste ga češće trebali jesti.

Bogat je vitaminima C i B6, kao i manganom i selenom mineralima u tragovima koji su našem tijelu potrebni za mnoštvo vitalnih funkcija, uključujući održavanje čvrstoće kostiju, stvaranje kolagena, održavanje zdravlja štitne žlijezde i jačanje imunološkog sistema.

Ono što bijeli luk zaista čini “supernamirnicom” jeste alicin, spoj bogat sumporom koji je odgovoran za mnoštvo njegovih prednosti, ali i specifičan miris.

Utvrđeno je da podržava imunološku funkciju zbog svoje efikasnosti u borbi protiv bakterija (uključujući sojeve otporne na lijekove), virusa, gljivica i parazita. Takođe može podržati kardiovaskularno zdravlje. Istraživanja su otkrila umjerena poboljšanja krvnog pritiska i nivoa holesterola konzumiranjem bijelog luka. Spojevi bogati sumporom takođe podržavaju detoksikaciju jetre.

Bijeli luk se uzgaja i jede već skoro 6.000 godina. Potiče iz centralne Azije. Odatle se proširio na Bliski istok, zatim na Mediteran pa na ostatak svijeta.