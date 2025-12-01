Tri loše navike koje uzrokuju umor

Evo nekoliko loših navika koje vas mogu iscrpiti te savjeti kako da se oslobodite tog umora i ponovo se osjećate energično.

Izbjegavate vježbanje

Redovno vježbanje je ključno za jačanje tijela i poboljšanje izdržljivosti, a osim toga pozitivno utiče na cirkulaciju i zdravlje kože. Samo 20 minuta tjelesne aktivnosti nekoliko puta sedmično može značajno podići nivo energije. Umjesto da se izležavate nakon napornog dana, pokušajte se barem prisiliti na brzi šetnju.

Ne unosite dovoljno tekućine

Veoma mala dehidracija, poput gubitka 2% tekućine, može ozbiljno smanjiti nivo vaše energije. Dehidracija povećava gustoću krvi, što ometa normalan rad srca i smanjuje protok kisika i hranjivih tvari do mišića i organa. Pijenje dovoljne količine vode tokom dana može vas značajno osnažiti.

Nedostatak hrane bogate željezom

Nizak nivo željeza može izazvati umor, razdražljivost i pad koncentracije. Namirnice poput graha, tofua, jaja, tamnozelenog povrća i maslaca od kikirikija bogate su željezom. Preporučuje se da ih kombinujete s hranom bogatom vitaminom C, koji poboljšava apsorpciju željeza.

Prekomjerno ugađanje drugima može iscrpiti vašu energiju i stvoriti osjećaj ogorčenosti i frustracije. Naučite reći “ne” kad je to potrebno, vježbajući to u privatnom okruženju, kao što je vaš dom ili automobil. Time ćete se osloboditi stresa i biti u mogućnosti da postavite zdravije granice s drugima.