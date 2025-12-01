Logo

Prirodni sok koji ''vraća u život'': Oporavite cijeli organizam uz ove sastojke

Postoji jedan napitak o kom se priča već decenijama, a iako mnogi odmah pomisle da je njegov ukus nepodnošljiv, rijetko ko odustane kada vidi rezultate.

U pitanju je sok od cvekle i šargarepe. Mnogi se mršte već na samu kombinaciju ovih namirnica u tečnom obliku, ali efekti su toliko dobri da se ova mješavina smatra pravim podizačem imuniteta.

Često se kaže da ovaj sok „bukvalno diže iz mrtvih“, i to nije pretjerivanje. Nije namijenjen samo onima koji imaju zdravstvene probleme, već i svima koji se osjećaju iscrpljeno, bez energije, bezvoljno ili jednostavno žele dodatnu podršku organizmu.

Priprema je krajnje jednostavna.

Za prirodni sok je potrebno:

1 kg cvekle

1 limun

500 g šargarepe

3 pomorandže

3 jabuke

kilogram meda

Priprema:

Sve sastojke ogulimo, očistimo i ubacimo u blender. Dobijemo gust sok crvenkaste boje koji zatim sipamo u staklene flaše ili tegle. Preporučuje se da se ne čuva u plastici. Napitak držimo u frižideru, a najbolje djeluje kada se pije ujutru, na prazan stomak, u količini od pola čaše.

Ako ga pijemo svakog dana, već nakon desetak dana možemo da primetimo značajan porast energije, bolje raspoloženje i osjećaj da nam je tijelo zahvalno na ovom prirodnom podizanju imuniteta.

sokovi

cvekla

imunitet

