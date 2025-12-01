Evo zašto biste trebali gazirana pića u potpunosti izbaciti iz upotrebe

Za mnoge je čaša omiljenog gaziranog pića tek povremeni užitak, dok je za druge neizostavni dio svakodnevnog rituala.

Ipak, iza osvježavajućeg ukusa i privlačnih jmehurića kriju se ozbiljni zdravstveni rizici.

Redovno konzumiranje gaziranih pića povezano je s nagomilavanjem kilograma, problemima sa oralnim zdravljem, a može uticati i na raspoloženje i kvalitet sna.

Stručnjak za ishranu dr Frenki Filips za BBC objašnjava da su gazirana pića „vrlo kisela“ i da mogu izazvati eroziju zubne gleđi, odnosno postepeno otapanje zaštitnog sloja zuba.

"Za razliku od hrane koja nam daje energiju, vitamine, minerale, proteine i vlakna, zaslađena gazirana pića pružaju samo šećer – i ništa više", istakla je i upozorila na povezanost između njihove konzumacije i povećanog rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Ako razmišljamo o tome da zauvijek izbacimo gazirana pića ili nam treba dodatna motivacija, ovo su moguće pozitivne promjene koje bismo mogli da osjetimo.

Više energije

Iako gazirani sokovi mogu privremeno da podignu nivo energije, posebno kada smo umorni tokom dana, taj osjećaj kratko traje. Nakon početnog naleta, često dolazi nagli pad.

To se dešava zato što šećer izaziva brzo povećanje glukoze u krvi, nakon čega slijedi jednako brz pad. Kada prestanemo da pijemo gazirana pića, nivo energije postaje stabilniji i osjećamo se manje iscrpljeno tokom dana.

Kvalitetniji san

Mnoga gazirana pića, uključujući i dijetalne verzije, sadrže kofein, što može negativno da utiče na san – posebno ako ih pijemo u večernjim satima. Izbacivanjem takvih napitaka, mnogi primjete da lakše zaspu i da im je san dublji i kvalitetniji.

Bez viška kilograma

Gazirana pića često sadrže skrivene kalorije koje se lako nagomilavaju, naročito kada ih pijemo svakodnevno. Zamjenom tih napitaka zdravijim opcijama unosimo znatno manje kalorija, bez dodatnog truda. Osim toga, mnogi primjećuju smanjenje nadutosti, jer gasovi iz gaziranih pića mogu izazvati neprijatan osjećaj u stomaku.

Ljepša koža

Prestanak konzumiranja gaziranih pića može se vidjeti i na koži. Šećer može podstaći upalne procese u tijelu, što može izazvati akne, sivilo, suvoću ili druge probleme sa tenom. Izbacivanjem viška šećera, koža često postaje čistija i blistavija već nakon nekoliko nedjelja.

Zdraviji zubi

Gazirana pića mogu izazvati različite probleme sa zubima – osjetljivost, karijes i oštećenje gleđi. Ako ih uklonimo iz ishrane, možemo usporiti ili spriječiti dalje oštećenje i značajno poboljšati oralno zdravlje.